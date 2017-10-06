به گزارش خبرنگار مهر، سردار منوچهر امان اللهی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه گفت: همگان شاهد و ناظر هستند که نیروی انتظامی بی وقفه در همه صحنه ها حضور دارد و با تمام وجود در خدمت مردم است.

وی افزود: نظم و امنیت موجود جز با تلاش و ایثارگری -که در بخش بخش نیروی انتظامی ساری و جاری است- محقق نخواهد شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: خوشبختانه آحاد مختلف جامعه بر این امر واقفند که آنچه روزانه مشاهده می کنند، گوشه ای از ماموریت های نیروی انتظامی است.

وی افزود: بر اساس نظرسنجی های صورت گرفته، نیروی انتظامی از دیدگاه مردم جزو سازمان های برتر در ارائه خدمات معرفی شده است.

امان الهی با بیان اینکه می دانیم نواقص و کاستی ها در ناجا فراوان است، گفت: اما همواره بین ایده آل ها و توقعات با واقعیات و امکانات موجود فاصله بسیار است.

وی افزود: افرادی که درک درستی از مسائل دارند، می دانند و می بینند که پایه و چارچوب در نیروی انتظامی به خوبی برنامه ریزی شده و تلاش حداکثری برای آرامش و امنیت مردم شریف استان در حال انجام است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: اعمال قانون هایی که در سطح جامعه صورت می گیرد، بسیار کمتر از خطاهای رخ داده است و در بسیاری از موارد تذکر لسانی داده می شود.

وی یادآور شد: اگر نقصی در کار ماموران پلیس است، عمدی نیست و در تلاش هستیم از طریق دستگاه های نظارتی این نواقص را به حداقل برسانیم.

امان الهی تاکید و خاطرنشان کرد: اگر امروز برای سومین سال متوالی شاهد کاهش وقوع سرقت ها و افزایش کشفیات هستیم، به واسطه نجابت مردم و تلاش گسترده نیروهای انتظامی در استان است.

وی با تاکید بر اینکه مجرمان، گروه کوچکی از جامعه هستند گفت: این افراد به دلایل متعدد در این مسیر قرار گرفته اند و موجب رنجش و نگرانی بخش اعظمی از جامعه شده اند، اما نیروی انتظامی بی وقفه در تلاش است که با استفاده از امکانات موجود و اختیارات قانونی مانع از ارتکاب جرم توسط این گروه شود.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: آموزش می تواند مردم را در مقابل بسیاری از آسیب ها ایمن کند و مانع بروز یک جرم و حتی یک فاجعه شود، لذا دستگاه های مرتبط باید آموزش را جدی بگیرند. نیز انتظامی نیز در مقوله «آموزش همگانی» فعالیت های گسترده ای را انجام داده و کماکان این موضوع در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: مشارکت همگانی پس از آموزش بسیار حائز اهمیت است. چرا که از ابتدای خلقت همه چیز مهیا نبوده و همه انسان ها از رفتار یکدیگر راضی نبوده اند و آنچه که مربوط به باری تعالی است درست و تنظیم شده عمل می کند و مابقی اعمال در حوزه رفتاری است. لذا افراد باید با اعمالی سنجیده و در کنار هم برای رسیدن به جامعه ای مطلوب و در حد انتظار حرکت کنند.

امان الهی در پایان گفت: ما در نیروی انتظامی استان کرمانشاه به عنوان سربازان نظام با تمام توان و ظرفیت و نیز پشتیبانی و حمایت مردم شریف استان در تلاش هستیم که وظایفمان را به خوبی انجام دهیم.