به گارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمپین بینالمللی حذف سلاحهای هستهای، برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۱۷ شد.
کمپین بینالمللی نابودی سلاحهای هستهای (ican) سال ۲۰۰۷ در حاشیه کنفرانس بازبینی قرارداد منع گسترش سلاحهای هستهای و با محوریت گروه پزشکان علیه سلاحهای هستهای شکل گرفت و در حال حاضر ۴۵۰ گروه و سازمان مخالف سلاح هستهای از ۱۰۰ کشور را در برمیگیرد.
کمیته نوبل صلح در توضیح انتخاب خود نوشته است که فعالیتهای کمپین بینالمللی نابودی سلاحهای هستهای تلاشها برای ایجاد جهانی عاری از سلاحهای هستهای را سمت و انرژی تازهای بخشیده است.
براساس گزارش خبرگزاریهای بینالمللی ۳۱۸ فرد و گروه در فهرست امسال نامزدهای دریافت جایزه نوبل صلح بودند که ۲۱۵ نفر آنها فرد و ۱۰۳ نامزد دیگر گروه و سازمان بودند.
«محمدجواد ظریف» وزیر خارجه ایران و «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بهخاطر بهسرانجام رساندن مذاکرات هستهای با ایران، نیروهای امدادی موسوم به کلاه سفیدها در سوریه، دکتر دنیس موکوگه، پزشک اهل کنگو، بهخاطر کمکهایش به زنان و دفاع از حقوق آنان، ادوارد اسنودن، کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، جان دوندار، سردبیر پیشین روزنامه جمهوریت ترکیه و رائف بدوی، نویسنده، وبلاگنویس و فعال حقوق بشر اهل عربستان، از جمله افرادی بودند که فهرست طولانی نامزدهای جای داشتند.
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