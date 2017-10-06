آغاز تکمیل ظرفیت دکتری از ۱۶ مهر/ اعلام نتایج اولیه در ۱۵ آبان

به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات تکمیل ظرفیت آزمون ورودی دکتری نیمه متمرکز سال ۹۶ بر روی سایت سنجش به نشانی www.sanjesh.org منتشر شد.

در این مرحله یک هزار و ۸۱۶ نفر در ۸۷۵ کدرشته محل پذیرفته می‌شوند.

مهلت ثبت نام برای تکمیل ظرفیت آزمون ورودی کتری نیمه متمرکز سال ۹۶ از ۱۶ مهرماه آغاز می شود و داوطلبان تا روز شنبه ۲۲ مهرماه فرصت دارند نسبت به انتخاب ۱۵ کدرشته محل در مرحله تکمیل ظرفیت این آزمون اقدام کنند.

همچنین با توجه به اینکه‌ برخی از دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی برای‌ پذیرش‌ دانشجو در مقطع دکتری «Ph.D» اعلام ظرفیت‌ جدید کرده اند و یا ظرفیت برخی از کدرشته‌ محل‌های تحصیلی آزمون تکمیل نشده است، سازمان سنجش جزئیات این رشته های جدید را منتشر کرد.

کلیه داوطلبانی که در آزمون ورودی‌ دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۶ ثبت نام و شرکت کرده اند و با توجه به کارنامه آزمون دارای نمره کل مثبت هستند، می توانند، براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون (شماره یک) و دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره ۲) آزمون مذکور و همچنین اطلاعیه‌های سازمان سنجش نسبت انتخاب رشته اقدام کنند.

گزینش‌ نهایی‌ در هر یک‌ از کدرشته‌های تحصیلی‌ اعلام شده در این اطلاعیه، مطابق‌ شرایط و ضوابط مندرج‌ در دفترچه های راهنمای شرکت در آزمون و انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره ۱ و ۲) و اطلاعیه‌های قبلی آزمون‌ مذکور انجام‌ خواهد شد.

آن دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ قبلاً در ردیف پذیرفته شدگان نهایی آزمون دکتری «Ph.D» سال ۱۳۹۶ قرار گرفته و به عنوان پذیرفته شده اعلام شده اند مجاز به شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت هستند، لذا چنانچه این دسته از داوطلبان در این مرحله از پذیرش، متقاضی رشته‌های تحصیلی مرحله تکمیل ظرفیت شوند و در ردیف پذیرفته شدگان نهایی این مرحله نیز قرار بگیرند، قبولی قبلی آنان «کان‌لم‌یکن» تلقی شده و مطابق ضوابط باید در کدرشته قبولی جدید ثبت‌نام و ادامه تحصیل کنند و هیچگونه تقاضایی بعد از اعلام نتایج پذیرفته نخواهد شد.

کلیه متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ۹۶ موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد شوند.

نیمسال پذیرش دانشجو در هریک از کدرشته محل‌های مندرج در این اطلاعیه متناسب با امکانات و نظر دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی، در اولین ترم تحصیلی ممکن خواهد بود.

نتایج معرفی شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از کدرشته محل‌های مندرج در این اطلاعیه در تاریخ دوشنبه ۱۵ آبان ۹۶ از طریق سایت اینترنتی این سازمان برای انجام مراحل مصاحبه دانشگاه‌ها اعلام خواهد شد.