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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۵

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی:

۱۲۰میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل پروژه موزه بزرگ اراک نیاز است

۱۲۰میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل پروژه موزه بزرگ اراک نیاز است

اراک- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: ۱۲۰میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل پروژه موزه بزرگ اراک که از پنج سال قبل کلنگ آن بر زمین زده شده نیاز است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی استان مرکزی، سیدمحمد حسینی اظهار داشت: در شش ماه نخست سال گذشته ۱۹ هزار و ۵۴۳ نفر از موزه های استان مرکزی دیدن کردند که این میزان با افزایش پنج درصدی در سال ۹۶ همراه شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: ۹۳ گردشگر خارجی در سال جاری از موزه های استان دیدن کردند که در مقایسه با سال گذشته، سه برابر افزایش یافته است.

حسینی افزود: ترکیب موزه های استان در شهرستان های مختلف متنوع است و در این اماکن به صورت تخصصی اشیای جذاب و ارزشمندی در حوزه تاریخی، مردم شناسی، آب ، اسناد، باستان شناسی و صنایع دستی به معرض دید عموم گذاشته شده است.

وی همچنین اظهار کرد: ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل و راه اندازی تنها موزه در حال ساخت استان اعتبار نیاز است که عملیات اجرایی آن پنج سال قبل کلید خورده و تاکنون فقط ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیرکل میراث فرهنگی میراث، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: اشیای با ارزش و قدیمی اراک در مکان های تغییر کاربری یافته بناهای تاریخی به طور پراکنده نگهداری می‌شود که شرایط موجود در این بناها مناسب موزه داری نیست.

حسینی افزود: با تکمیل و راه اندازی موزه بزرگ اراک تمامی اقلام، اشیا و آثار گذشتگان به این مکان منتقل و به صورت علمی و اصولی از آن ها نگهداری می‌شود.

وی اظهار کرد: کار ساخت موزه مردم شناسی روستای انجدان اراک با هدف شناخت پیشینه فرهنگی و تاریخی این روستا در دستور کار قرار گرفته چرا که این روستا از مناطق هدف گردشگری با جذابیت های بوم گردی طبیعی و تاریخی است.

کد مطلب 4105857

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