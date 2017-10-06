۱۲۰میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل پروژه موزه بزرگ اراک نیاز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی استان مرکزی، سیدمحمد حسینی اظهار داشت: در شش ماه نخست سال گذشته ۱۹ هزار و ۵۴۳ نفر از موزه های استان مرکزی دیدن کردند که این میزان با افزایش پنج درصدی در سال ۹۶ همراه شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: ۹۳ گردشگر خارجی در سال جاری از موزه های استان دیدن کردند که در مقایسه با سال گذشته، سه برابر افزایش یافته است.

حسینی افزود: ترکیب موزه های استان در شهرستان های مختلف متنوع است و در این اماکن به صورت تخصصی اشیای جذاب و ارزشمندی در حوزه تاریخی، مردم شناسی، آب ، اسناد، باستان شناسی و صنایع دستی به معرض دید عموم گذاشته شده است.

وی همچنین اظهار کرد: ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل و راه اندازی تنها موزه در حال ساخت استان اعتبار نیاز است که عملیات اجرایی آن پنج سال قبل کلید خورده و تاکنون فقط ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیرکل میراث فرهنگی میراث، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: اشیای با ارزش و قدیمی اراک در مکان های تغییر کاربری یافته بناهای تاریخی به طور پراکنده نگهداری می‌شود که شرایط موجود در این بناها مناسب موزه داری نیست.

حسینی افزود: با تکمیل و راه اندازی موزه بزرگ اراک تمامی اقلام، اشیا و آثار گذشتگان به این مکان منتقل و به صورت علمی و اصولی از آن ها نگهداری می‌شود.

وی اظهار کرد: کار ساخت موزه مردم شناسی روستای انجدان اراک با هدف شناخت پیشینه فرهنگی و تاریخی این روستا در دستور کار قرار گرفته چرا که این روستا از مناطق هدف گردشگری با جذابیت های بوم گردی طبیعی و تاریخی است.