معاون نظارت و بهره برداری وزارت تعاون در گفتگو با خبرنگار"مهر" درخصوص تاسیس بانک تعاون در کشور گفت: هم‌اکنون 4 پیشنهاد جدید برای تامین سرمایه بانک تعاون از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهوری ارایه شده است.

مصطفی کربلایی با اشاره به این که در ابتدا قرار بود بانک صادرات، سرمایه بانک تعاون را تامین کند، یادآورد شد: با ابلاغ بند "ج" اصل 44 قانون اساسی و قرار گرفتن بانک صادرات در لیست واگذاری‌های این اصل، این موضوع از دستور کار خارج شد و بار دیگر بحث تامین سرمایه بانک تعاون مورد بررسی قرار گرفت.

وی تامین سرمایه از طریق بانک صادرات ، تامین سرمایه از طریق توسعه یکی از شعب بانک صادرات ، تامین سرمایه توسط دولت با ایجاد یک بانک جدید و تامین سرمایه از طریق بانک های دولتی را 4 پیشنهاد وزارت اقتصادی و دارایی به رئیس جمهوری برای تامین سرمایه بانک تعاون اعلام کرد که هم‌اکنون پیشنهاد اول در راستای اصل 44 قانون اساسی از دستور کار خارج شده است.

وی میزان سرمایه مورد نیازبرای تاسیس بانک تعاون را 150 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: امیدواریم با پذیرش یکی از 3 پیشنهاد باقیمانده وزارت اموراقتصادی و دارائی برای تامین سرمایه این بانک از سوی رئیس جمهوری، تا پایان سال جاری شاهد تاسیس این بانک در کشور باشیم.