مراسم دهه دوم محرم در مسجد دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، هیات دانشجویی ثارالله و الزهراء دانشگاه علوم پزشکی ایران، به مناسبت دهه دوم ماه محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر، شهادت سومین امام و پیشوای شیعیان، سرور و سالار شهیدان و آزادگان جهان حضرت امام حسین (علیه السلام) مراسم سوگواری و عزاداری به مدت ۵ شب برگزار می کند.

این مراسم از شنبه ۱۵ مهر تا چهارشنبه ۱۹ مهر ماه، هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ در مسجد امام حسین (علیه السلام) دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.

این مراسم شامل سخنرانی، مداحی و نوحه خوانی و ذکر مصیبت است و دانشگاهیان با شرکت در این مراسم معنوی ضمن ابراز غم و اندوه بر مصیبت حضرت ابا عبدالله الحسین و یاران با وفایش از اجر معنوی و برکات آن بهره مند خواهند شد.

عزاداران مهمان سفره اطعام حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) خواهند بود.