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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۶

با حضور هیات های دانشجویی؛

مراسم دهه دوم محرم در مسجد دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود

مراسم دهه دوم محرم در مسجد دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود

مراسم دهه دوم ماه محرم مسجد امام حسین (ع) دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، هیات دانشجویی ثارالله و الزهراء دانشگاه علوم پزشکی ایران، به مناسبت دهه دوم ماه محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر، شهادت سومین امام و پیشوای شیعیان، سرور و سالار شهیدان و آزادگان جهان حضرت امام حسین (علیه السلام) مراسم سوگواری و عزاداری به مدت ۵ شب برگزار می کند.

این مراسم از شنبه ۱۵ مهر تا چهارشنبه ۱۹ مهر ماه، هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ در مسجد امام حسین (علیه السلام) دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.

این مراسم شامل سخنرانی، مداحی و نوحه خوانی و ذکر مصیبت است و دانشگاهیان با شرکت در این مراسم معنوی ضمن ابراز غم و اندوه بر مصیبت حضرت ابا عبدالله الحسین و یاران با وفایش از اجر معنوی و برکات آن بهره مند خواهند شد.

عزاداران مهمان سفره اطعام حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) خواهند بود.

کد مطلب 4105863

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