مهلت ارسال مقاله به همایش نقد متون و کتب علوم انسانی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اولین همایش ملی «نقد متون و کتب علوم انسانی» در آذرماه ۱۳۹۶ توسط شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

با توجه به استقبال علاقه مندان و درخواست استادان و دانشجویان رشته های مختلف علوم انسانی مهلت ارسال مقالات به همایش تا پایان روز ۲۸ مهرماه ۹۶ تمدید شد.

این همایش به منظور بازشناسی و نکوداشت دو دهه فعالیت­های شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی برپا می شود و توسعه فرهنگ نقد متون و کتب علوم انسانی و ترویج گفتمان انتقادی در جامعه علمی کشور از اهداف این همایش است.

محورهای این همایش شامل «مبانی نقد» (مبانی نظری و اصول نقد علمی ، نقد و نظریه پردازی)، «روش نقد» (روش شناسی نقد علمی، آداب و فرهنگ نقد)، «چشم انداز نقد مطلوب» (نقد، نوآوری و تولید علمی، اخلاق و انصاف در نقد علمی، رویکردها و راهکارها نقد علمی، و راهکارهای ارتقای سطح اثربخشی نقد) است.

همچنین «تجارب حرفه‌ای نقد» (نقد منابع درسی و تخصصی جدید در قلمرو علوم انسانی، نقدهای اثربخش و گفتمان ساز در حوزه های مختلف علوم انسانی، وضعیت نقد متون و کتب علوم انسانی دانشگاهی، جایگاه و وضعیت نقد در ایران و سایر کشورهای جهان، موانع فرهنگی و اجتماعی نقد علمی، و نقد متون درسی معروف جهانی) از دیگر محورهای این همایش است.

این همایش در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) به ثبت رسیده است و علاقه مندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس اینترنتی (http://conf.isc.gov.ir/rtbh۹۶) مراجعه کنند.