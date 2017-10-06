نشست کمیته اجرایی اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هشتمین اجلاس کمیته اجرایی اتحادیه بین‌المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی روز شنبه ۱۵ مهرماه به میزبانی تهران در مقر دبیرخانه این اتحادیه در تهران برگزار می‌شود.



در این اجلاس کشورهای عضو کمیته متشکل از الجزایر، آذربایجان، بنین، کامرون، اندونزی، لبنان، موزامبیک، پاکستان، ترکیه، سنگال، مالی و عراق شرکت خواهند داشت.



ریاست کمیتۀ اجرایی بر عهدۀ ایساکا سیدیبه، رئیس مجلس مالی است. اعضاء و شرکت‌کنندگان همچنین در حاشیه اجلاس با دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی رایزنی و گفتگو خواهند داشت و در نهایت میهمانان در مراسم ضیافت شام حضور خواهند یافت.



قرار است در نشست کمیتۀ اجرایی، تاریخ برگزاری اجلاس روسای پارلمان‌های اسلامی کشورهای عضو اتحادیه و همچنین دستور کار کنفرانس مذکور که در ماه ژانویه ۲۰۱۸ در تهران برگزار می‌شود را تعیین کند.



در بیانیۀ پایانی نشست کمیتۀ اجرایی مهمترین مسائل جهان اسلام اعم از فلسطین، سوریه و عراق مورد توجه قرار خواهد گرفت.