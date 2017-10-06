وزیر صنعت لایحه ای برای مشوق های تولید و صادرات ارائه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی ظهر جمعه در شورای اداری شهرستان مرودشت، گفت: در چند سال گذشته به مدارس علمیه کمک‌های شده اما بنده خیلی این موضوع را قبول ندارم که روحانیت، دولتی شود چرا که روحانیت شیعه باید مستقل باشد، علی‌رغم اینکه در جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند.

وی تصریح کرد: به دلیل اینکه دولتی شدن روحانیت باعث می‌شود ملاحظات کاری در نظر گرفته شود و در درازمدت به نفع جامعه نیست.

رئیس مجلس یادآور شد: قبول دارم حقوق روحانیون کم است، اما راه‌حل رفع این مشکل، دولتی کردن روحانیت نیست. چرا که در درازمدت به نفع فرهنگ دینی کشور نیست، البته در خصوص کمک به ساختمان و احداث خانه عالم، پیگیری‌های لازم انجام می‌شود اما اگر وضعیت معیشتی روحانیون از طریق سیستم خود پیگیری شود، حرف‌ها رساتر می‌باشد.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت اقتصادی نیز گفت: در خصوص اصلاح سیستم بانکی نیز کارها انجام شده تا مسائل مختلف مانند وجود شبهه ربوی بودن عملیات بانکی حل شود و به زودی بحث اصلاح سیستم بانکی در صحن علنی مجلس پیگیری می‌شود.

وی تاکید کرد: وجود مشوق های لازم برای تولید و صادرات ضروری است که برای این مهم قرار است وزیر صنعت لایحه ای را ارائه کند تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان متوجه پشتیبانی از خود باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در اجرایی خصوصی سازی مشکلاتی وجود داشت که در حال رفع آن هستیم اما اگر اصل ۴۴ به درستی اجرایی شود مشکلی وجود نخواهد داشت.

لاریجانی افزود: برخی از صنایع به عنوان رد دیون به وزارتخانه ای واگذار شده که هیچ ارتباطی با آن ندارد که البته این مورد نیز پیگیری و اصلاح شد.

وی ادامه داد: وضعیت کارخانه آزمایش مرودشت جای تاسف دارد که در این راستا قرار شد گزارش مکتوبی ارسال و من از طریق قوه قضاییه آن را پیگیری کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت خشکسالی نیز تاکید کرد: مشکل خشکسالی موضوع عمیقی است که به هیچ شخص خاصی ربطی ندارد بنابر این همگان باید با مدیریت نوین مشکلات مربوط به خشکسالی را از بین ببریم.