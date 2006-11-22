نشست تهران ؛ آغاز دور جدید "نقش آفرینی درون منطقه ای"ایران / غوغای خاموش رسانه غربی در سکوت دستگاه دیپلماسی

به گزارش خبر گزاری مهر، با توجه به مطرح شدن احتمال انجام سفر بشار اسد، رئیس جمهور سوریه به تهران از سوی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری کشورمان در اوایل هفته آینده، یعنی تقریبا همزمان با سفرجلال طالبانی ، رییس جمهورعراق به ایران گمانه زنی های بسیاری درباره علت همزمانی سفر مقامات عراقی و سوری به تهران مطرح می شود.

هرچند که هنوز بطور رسمی برگزاری نشستی سه جانبه برای رسیدگی به مسایل مربوط به عراق در تهران تایید نشده، اما اغلب همزمانی احتمالی سفر اسدو طالبانی به تهران، با هدف شرکت در چنین نشستی ارزیابی شده است. ابتکار برگزاری این نشست، علاوه برتایید مجدد نقش مثبت وانکارناپذیر کشورمان درخاورمیانه، تلاش ایران برای تثبیت اوضاع همسایه غربی را برجهانیان نمایان تر خواهد ساخت؛ واقعیتی که حتی بازیگران اروپایی و آمریکا نیز نمی توانند انکار کنند.

احتمال برگزاری نشست سه جانبه "احمدی نژاد، اسد و طالبانی" در تهران برای رسیدگی به اوضاع آشفته امنیتی در عراق، در حالی قوت گرفته که کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز درگفت وگوهای تلفنی جداگانه با روسای جمهور ایران و سوریه، خواهان ایفای نقش فعال تهران و دمشق در رابطه با خاومیانه شده است؛ البته بسیاری از رسانه ها برگزاری احتمالی این نشست را با درخواست جورج بوش از ایران و سوریه برای شرکت در روند تثبیت اوضاع عراق نیز بی ارتباط ندانسته اند.

آن چه که در این میان بیش از هر گزینه دیگر خودنمایی می کند، شکل گیری نوعی تلاش "درون منطقه ای" برای رسیدگی به مشکلات منطقه ای است که به وضوح پیامی را به محافل بین المللی مخابره می کند

آنچه که در این میان بیش از هر گزینه دیگر خودنمایی می کند، شکل گیری نوعی تلاش "درون منطقه ای" برای رسیدگی به مشکلات منطقه است؛ شکی نیست که برگزاری این قبیل نشست ها علاوه بر کمرنگ ساختن نقش بیگانگان وکشورهایی که از آن سوی دنیا برای "برقراری امنیت" به خاورمیانه لشگرکشی کرده اند، به وضوح این پیام را به محافل رسمی و غیر رسمی مخابره می کند که « خاورمیانه خود توانایی حل مشکلاتش را داشته و اراده لازم برای این منظور نیز در حال تقویت می باشد.»

قاعدتا برگزاری این نشست ها می تواند در خنثی سازی ادعاهای بی مورد اشغالگران عراق که کشورهای منطقه را از حل مشکلات خود ناتوان قلمداد می کنند، نیز موثر افتد؛ در این چارچوب تهران و سوریه به کرات اتهاماتی را که ازسوی آمریکا و انگلیس درباره عراق متوجه شان بوده، تکذیب کرده اند اما قطعا تکذیب چنین ادعاهایی باید با برداشتن گام هایی عینی که تحرکات رسمی وبرگزاری این قبیل نشست ها ازمصادیق بارز آن است ،همراه باشد.

درحقیقت، بخشی ازمشکلات ومعضلات فعلی عراق، به ازهم پاشیدگی نظام اجتماعی این کشورکه درپی اشغال آن توسط نیروهای آمریکایی و انگلیسی صورت گرفته ، مربوط می شود.

مشکلات امنیتی عراق، بویژه با ایجاد هرج و مرج و آشفتگی اوضاع سیاسی و نظامی این کشور، منجر به حضور نیروهای افراطی از خارج مرزهای عراق در این جغرافیا شده که اکنون علاوه بر کشتار روزانه غیرنظامیان، بصورت علنی برای ایجاد اختلافات مذهبی در این کشور تلاش کرده و بحران را دامنه دار می کنند؛ بحرانی که به نظر می رسد دیگر نیروها و بازیگران خارج از منطقه قادر به مهار آن نخواهند بود.

به این ترتیب اگریکی ازدلایل وریشه های التهاب فضای سیاسی وامنیتی عراق رامسایل ایجاد شده از سوی گروههای تروریستی بین دو گروه اصلی شیعیان و گروه های مدعی ارتباط با اهل تسنن عراق بدانیم، نقش سوریه نیز به عنوان کشوری که نوعی نفوذ معنوی میان اهل تسنن عراق دارد ، در کنار ایران خودنمایی می کند و این به آن معناست که همراهی سوریه با ایران در راستای کنترل دو گروه اصلی دارای قدرت چالش درعراق با حسن نیت و هدف تثبیت اوضاع در عراق می تواند نهایتا به ایجاد تعادلی منجر شود که نتیجه آن نوعی "تعامل و تفاهم درازمدت در داخل عراق" است.

در صورت صحت خبر برگزاری چنین نشستی در تهران، شاید بتوان آن را به منزله آغاز نوعی تحرک جدید از سوی دستگاه دیپلماسی کشور درباره عراق دانست اما هم چنان این انتقاد به مرکز تصمیم گیری دیپلماسی باز می گردد که با توجه به شرایط حساس خاورمیانه و اهمیت قابل توجه برگزاری چنین جلسه ای در تهران، چرا اطلاع رسانی یا هیچ گونه روشنگری رسانه ای دراین باب انجام نشده است؟ طرح این انتقاد ازاین جهت لازم به نظرمی رسد که عملا شاهد نوعی سردرگمی درافکار عمومی کشورهای غربی و رسانه های آن در خصوص نیت ایران برای برگزاری چنین نشستی هستیم؛ بطوری که طی دو سه روز گذشته دهها خبر ، گزارش خبری و تحلیل از این خبر تایید نشده در رسانه های بین المللی منعکس شده است.

به گزارش مهر، شکی نیست که با توجه به نقش انکار ناشدنی ایران در خاورمیانه از سویی و هم چنین تاکید مقامات کشورمان برلزوم تثبیت اوضاع سیاسی درعراق از دیگر سو، گسترش این قبیل فعالیت های سیاسی و دیپلماتیک باید در دستور کار دستگاه سیاست خارجی ایران قرار بگیرد؛ بدون تردید برگزاری این نشست ها نه تنها به منزله گام عینی دیگری از سوی تهران در جهت اثبات حسن نیت کشورمان برای تثبیت اوضاع خاورمیانه خواهد بود بلکه علاوه بر خنثی سازی ادعاهای مخرب علیه ایران، به تقویت بیش از پیش نقش منطقه ای جمهوری اسلامی ایران منجر خواهد شد.