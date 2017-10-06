مسئله مسلمانان روهینگیا در دستور کار وزارت امور خارجه قرار بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رحیم‌پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با آیت الله مکارم شیرازی دیدار و در خصوص بحران میانمار و وضعیت مسلمان روهینگیا گزارشی ارائه کرد.



در این ملاقات آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به بازتاب وضعیت ناگوار مسلمانان میانمار بر افکار عمومی کشور و توقع مراجع عظام و مردم از مسئولین دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: وزارت امور خارجه از همه ظرفیت ها و مجاری بین المللی درجهت فشار بر دولت میانمار بهره گرفته و مسئله مسلمانان روهینگیا تا بهبود شرایط بحرانی و اسفبار آنها در دستور کار و مذاکره قرار داشته باشد.



این مرجع تقلید با اشاره به سابقه همزیستی مسالمت آمیز جوامع مسلمان و بودایی بر لزوم گفتگوی علمای طرفین تاکید و آن را عامل موثری در جهت کاهش بحران و کنترل جریان های از هر دو طرف ارزیابی کرد.



در این ملاقات معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه اقدامات صورت گرفته از طرف دستگاه دیپلماسی کشور و همچنین ارسال کمک های انساندوستانه هلال احمر به بنگلادش را تشریح کرد.



وی گفت : سفیر ما در کشور تایلند(که در میانمار نیز آکرودیته است)، اخیرا به میانمار سفر کرده است . ما اوضاع را از نزدیک رصد می کنیم و از هر امکانی برای ایجاد ثبات در منطقه و حمایت از مسلمانان روهینگیا استفاده می جوئیم .



وی اضافه کرد تا کنون دو دور گفتگو بین علمای اسلام و بودایی برگزار شده است و امیدواریم دور سوم آن بزودی در یکی از کشورهای منطقه برگزار شود.