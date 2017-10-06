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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۱

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس خبر داد؛

۱۴۸ میلیون تومان اعتبار بین هیئت‌های ورزشی لرستان توزیع می‌شود

۱۴۸ میلیون تومان اعتبار بین هیئت‌های ورزشی لرستان توزیع می‌شود

خرم آباد - نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی از توزیع ۱۴۸ میلیون تومان اعتبار بین هیئت های ورزشی لرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیرانوندی ظهر جمعه در حاشیه جلسه هم اندیشی ورزش لرستان در سخنانی با اشاره به اینکه امروز روزی ورزشی در استان بود اظهار داشت: ابتدای صبح در همایش پیاده روی نیروی انتظامی حضور پیدا کردیم و بعد از آن نیز در جلسه هم اندیشی ورزش و هیئت های ورزشی استان بودیم.

وی با بیان اینکه در این جلسه توانایی ها، پتانسیل ها، مشکلات و موانع هیئت های ورزشی مطرح شد گفت: در این راستا لرستان با توجه به تاریخچه ورزش در آن و همچنین گفته های هیئت های ورزشی از نظر استعدادهای ورزشی استان پرپتانسیلی است.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه زیرساخت های ورزشی در استان مطلوب نیست گفت: در این زمینه با تلاش های صورت گرفته تلاش خواهیم کرد در تکمیل و بهینه سازی این زیرساخت های ورزشی اقدام کنیم.

بیرانوند بیان داشت: در این راستا برای ارتقای زیرساخت های ورزشی از طریق وزارت خانه ها مطالبات پیگیری های لازم را خواهیم کرد.

وی با اشاره اعتبارات اختصاص یافته برای حوزه ورزش استان با توجه به پیگیری های صورت گرفته گفت: در این راستا ۱۴۸ میلیون تومان از طریق وزارتخانه جذب شده که مقرر شده بین هیئت های ورزشی توزیع شود.

کد مطلب 4105890

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