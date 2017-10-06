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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۷

نمایشنامه خوانی «شاعر» در فرهنگسرای رسانه

نمایشنامه خوانی «شاعر» در فرهنگسرای رسانه

نمایشنامه خوانی «شاعر» با حضور میکاییل شهرستانی و پرستو گلستانی در فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه خوانی نمایش «شاعر» با حضور میکاییل شهرستانی و پرستو گلستانی، ۱۵ و ۲۲ مهر در فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی برگزار می شود.

این برنامه نمایشنامه خوانی کاری از آکادمی بازیگری «ژیوار» است که با سرپرستی و کارگردانی میکاییل شهرستانی و حضور بازیگرانی همچون پرستو گلستانی، مهدی جواهری، بهادر باستان حق، منیر ماندنی، ناهید فرهمند، احسان رحمتی، زهرا زمانی، نسترن صفوی، محسن زمانی و نغمه تقوی اجرا می شود.

نمایشنامه «شاعر» اثری از داریو نیکودمی درباره یک موقعیت غیر منتظره است که در آن دختر جوانی انتظار دارد که شاعری فرهیخته بعد از ماه‌ها نامه نگاری به خواستگاری اش بیاید اما او مردی پول دوست و خسیس است که هیچ تفاوتی با پدر و برادر کارخانه دار و دنیاپرستش ندارند.

فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی در ابتدای خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا واقع است.

کد مطلب 4105891
زهرا منصوری

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