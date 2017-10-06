حمله تروریستی اخیر در آمریکا چهره امنیت این کشور را مخدوش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف صدیق عربانی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت با اشاره به حادثه تروریستی در آمریکا گفت: وقوع این حادثه که منجر به کشته شدن بیش از ۵۰ شهروند آمریکایی و مجروح شدن دست کم ۵۰۰ نفر شد، آبرویی برای آمریکا باقی نگذاشت.

وی با بیان اینکه کشور مدعی آزادی و امنیت در تأمین امنیت مردم خود نیز دچار مشکل است، تصریح کرد: این حادثه نشانه ای بود برای اینکه مردم بدانند آمریکا در کار مملکت خود نیز مانده است.

خطیب جمعه رشت افزود: حادثه هایی از این دست آمریکا را رسوا می کند.

حجت الاسلام عربانی همچنین به شیطنت های آمریکا در خروج از برجام اشاره و اظهار کرد: این برنامه نقشه ای شوم برای تحت فشار قرار دادن ایران است و آمریکا باید بداند که چه از برجام خارج شود و چه نشود، ایران اسلامی با قدرت در برابر او و تمامی مستکبران ایستاده است.

وی افزود: آمریکا به خیال خود می خواهد با شیطنت هایی که درباره برجام انجام می دهد، حرکت رو به جلوی ایران را با سختی هراه کند اما کشور اسلامی ما ۳۹ سال است که در سایه رهبری و با اتکا به مردم در مقابل استکبار ایستاده و همچنان نیز ایستادگی می کند.

جلوگیری از ورود بدعت و خرافه به مراسم سوگواری ابا عبدالله (ع)

امام جمعه موقت رشت در بخش دیگری از سخنان خود به حضور پرشور مردم در مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین (ع) اشاره کرد و گفت: قیام امام حسین(ع) شور همیشگی در قلب های مسلمانان به وجود آورده و این شور و حرارت هر سال بیشتر از قبل می شود.

حجت الاسلام عربانی با بیان اینکه در برخی شهرستان ها سنی نشین استان نیز توسط برادران اهل سنت عزاداری امام حسین (ع) برگزار شد، تصریح کرد: عشق به امام حسین فراگیر است و در محدوده مذهب و دین مشخصی نمی گنجد و قلب هر انسان آزاده و آزاد اندیشی در غم شهادت این امام عدالت طلب به درد می آید.

وی در ادامه از برخی مداحی های برگزار شده در ایام دهه اول محرم ابراز گلایه و تأکید کرد: باید از بروز هرگونه بدعت و خرافه در مراسم سوگواری امام حسین (ع) اجتناب کرد.

امام جمعه موقت رشت همچنین از صداو سیمای مرکز گیلان به دلیل پوشش خوب عزاداری های مردم استان در شهرهای مختلف تقدیر کرد و گفت: وظیفه هر مسلمان است که فرهنگ عاشورایی را در جامعه خود گسترش داده و از فعالیت های همسو با این هدف نیز حمایت کند.

حجت الاسلام عربانی با اشاره به انتصاب سردار اسحاقی فرمانده جدید انتظامی استان، از زحمات سردار میرحیدری فرمانده پیشین نیز قدردانی کرد و افزود: امروز امنیت موجود در کشور مرهون تلاش های نیروهای امنیتی به ویژه نیروی انتظامی است و مردم باید قدر این امنیت را بدانند.