پیچیده ترین شیوه جنگ روانی دشمنان نشر و اشاعه اکاذیب و افتراء است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمدصادق اکبری پیگیری حقوق بیت المال، حفظ و حراست از منابع و اراضی ملی را از اولویت اقدامات دستگاه قضایی استان هرمزگان عنوان کرد و یادآور شد: صیانت و حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی وظیفه شرعی و قانونی آحاد مردم و مسئولین است و با توجه به نیاز روز افزون به این منابع وظیفه ما برای حمایت از این منابع، سنگین‌تر و خطیرتر از همیشه می باشد.

حجت الاسلام اکبری با اشاره به حساسیت امر قضاوت اظهار داشت: قضات در امر قضاوت نباید تحت تاثیر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از پیچیده ترین شیوه های جنگ روانی دشمنان و بدخواهان نظام مقدس اسلامی، نشر و اشاعه اکاذیب و افتراء است و آنان بدین وسیله می کوشند تا به صورتی مرموز و نا محسوس پایه های استوار نظام اسلامی را سست کنند و مردم را نسبت به مسئولان بدبین سازند.

حجت الاسلام اکبری در ادامه یادآور شد: دستگاه قضایی با استقامت، صلابت و قاطعیت راه پر افتخار خود را ادامه خواهد داد و هرچه هجمه ها و فشار ها افزایش یابند ما به حقانیت مسیر خود بیش از پیش ایمان خواهیم یافت.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان، سه شاخص سرعت در رسیدگی، کاهش موجودی پرونده های قضایی و دستیابی به زمان متعارف در نرخ رسیدگی را به عنوان مهمترین معیار عملکرد مطلوب از سوی یک واحد قضایی برشمرد و تصریح کرد: خوشبختانه دادگستری شهرستان بندرلنگه با دستیابی به هر سه شاخص مذکور و با موجودی صفر در پرونده های کیفری و حقوقی به موفقیت قابل توجه ای در این حوزه دست یافته است.

این مقام قضایی همچنین با اشاره به این مطلب که حفظ استقلال دستگاه قضایی و قضات از جمله مهمترین اصول مصرح در قانون اساسی می باشد اذعان داشت: بی تردید استقلال دستگاه قضایی به معنی جزیره ای عمل کردن ،تعامل نداشتن و پاسخگو نبودن نیست بلکه دستیابی به اهداف پیش بینی شده دستگاه قضایی تنها در سایه توجه به ارتقاء سطح همکاری ها با دیگر دستگاه های اجرایی ، نظارتی و امنیتی و همچنین شفاف سازی و پاسخگویی در برابر مطالبات به حق مردم و نظام مقدس اسلامی، محقق خواهد شد.

در پایان این مراسم از زحمات اکبر بیژنی به عنوان رئیس سابق دادگستری شهرستان بندرلنگه تقدیر شد و علی نیازی دادستان پیشین این شهرستان به عنوان رئیس جدید دادگستری و همچنین مصطفی خدابنده لو به عنوان معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان معرفی شدند.