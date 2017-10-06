۲۰۰ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در مازندران کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدمحمود میرفیضی در سخنانی بین نمازگزاران جمعه در ساری با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، شعار امسال هفته نیروی انتظامی را « پلیس برای امنیت و امنیت برای همه» ذکردکرد و گفت: در زمینه برخورد با قاچاق بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق را در نیمه اول سال جاری ضبط کردیم که رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

وی افزود: برای ایجاد و احساس امنیت باید تلاش کرد زیر اساسی ترین نیاز کشور امنیت به شمار می رود و مردم باید احساس امنیت در زندگی و محیط کار داشته باشند.

وی تصریح کرد: شعار هفته ناجا راهبردی برای نیروی انتظامی در سال جاری و اجرای برنامه هایش است زیرا امنیت متعلق به آحاد جامعه است و چتر امنیت را برای همه باید گسترده کنیم ازاینرو تلاش ما این است که آرامش و امنیت را برای جامعه ایجاد کنیم.

سردار میرفیضی از امنیت به عنوان هدف و وسیله یاد کرد و گفت: حوزه امنیت باید از طریق نهادینه کردن از سوی مردم گسترش یابد زیرا اگر امنیت مردمی شود، پایدار خواهد شود.

وی با بیان اینکه پلیس بیشترین تماس را با مردم دارد تصریح کرد: مردم بیشترین سهم را در تولید امنیت دارند و اگر بخوبی توانند سهم خود را ایجاد کنند امنیت پایداری را خواهیم داشت و باید موضوعات شبه اجتماعی و امنیتی را مردمی کنیم زیرا وقتی مردم احساس کنند پلیس دنبال خدمت به مردم است، آن را خواهند پذیرفت.

فرمانده انتظامی مازندران، با تاکید بر اینکه پلیس اجازه هیچ خودنمایی و نزدیک شدن به مرزهای کشور را به سودجویان و دشمنان نخواهد داد افزود: نیروی انتظامی بیش از هشت هزار و ۷۰۰ کیلومتر مرزهای کشور را تحت پوشش دارد و بیش از ۱۲ هزار شهید و ۲۱ هزار جانباز تقدیم کردیم که ۶۰۰ شهید مربوط به مازندران است.

سردار میرفیضی عنوان کرد: پلیس حاضر است با ایثار جان، مال و خانواده خود، امنیت را برای مردم ایجاد کند.

وی به اقدامات صورت گرفته از سوی پلیس در استان اشاره و اضافه کرد: در زمینه برخورد با قاچاق بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق را ضبط کردیم که رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

میرفیضی با اشاره به افزایش ۳۲ درصدی طرح های مبارزه با مواد مخدر گفت: در حوزه تصادفات نیز با کاهش شمار تصادفات و کشته ها مواجه بودیم و در زمینه مبارزه با زمینخواری ۵۸۷ هزار متر مربع از اراضی ملی رفع تصرف شده اند.