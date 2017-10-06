غرب سعی در ایجاد «اسراییل جدید» در اقلیم کردستان عراق دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین یحیی صالح نیا امام جمعه کن گفت :علّت اصلی همۀ آلودگی ها، بی تقوائیها و خطاها جدّی گرفتن و دلبستگی به دنیا است.

وی افزود:تصوّر درست انسان از دنیا باعث رهیدگی انسان از بسیاری از کشش ها، تعدی ها، ظلم ها و خطاها می شود.

وی درادامه گفت: منش حضرت امام حسین (ع)حکایت از اهمیّت این امر دارد. امام، حرّ بن یزید ریاحی را که بدترین خطاها را در حق آن بزرگوار انجام داد و وقتی توبه کرد که کار از کار گذشته بود بخشید. همین بخشش در هر شرایطی اگر باب بشود بسیاری از مشکلات جوامع حل می گردد.

امام جمعه کن درادامه خاطرنشان کرد :یکی از دلایل افزایش مراجعات به دستگاه قضایی و سالیانه حدود ۱۵ میلیون پرونده این است که فرهنگ مراعات حقوق دیگران و فرهنگ عفو و بخشش در جامعه کمرنگ گردیده و شهروندان به محض اختلاف به جای کوتاه آمدن، به همدیگر آسیب می زنند.

صالح نیا گفت: روزی 43 نفر در تصادفات جادّه ای کشته می شوند. به کجا چنین شتابان، کار چند جوان که حدود شرعی را مراعات نمی کنند، اهل جمعه و جماعت نیستند، از پای ماهواره کنده نمی شوند، به جایی می رسد که دوستشان را می کشند، آتش می زنند و عکس یادگاری می گیرند، این ها حاصل تهاجم فرهنگی است.

وی از مربیان و خطبا و مداحان درخواست کرد که بکوشند و جوان ها را حسینی تربیت کنند و افزود: اگر می خواهیم جو تهران و جوّ کشور را اخلاقی کنیم باید جامعه را واقعا از تربیت حسینی پرکنیم، بیان سیره و روش و منش امام حسین و اصحابش باید اصل همۀ مجالس شود.

صالح نیا سپس به راهبرد آمریکا و صهیونیست ها اشاره کرد و گفت: این راهبرد تضمین منافع خود آن ها است، در دراز مدّت دو چیز مشخص است، اول این که هدف آن ها تجزیه و تکه تکه کردن جهان اسلام و دوم تشدید اختلافات قومی و مذهبی است، ما در فقه اسلامی یک دار الاسلام داریم و یک دار الکفر، این مرزها اثر بازی های سیاسی شاهان و سلاطین و حکّام کنونی کشورها است.

امام جمعه کن درادامه افزود: ایران دوران صفویّه شامل ایران کنونی، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، تاجیکستان و عراق می شد. پرتغالی ها و انگلیسی ها که هم قصد تصرف هند را داشتند و هم جزایر خلیج فارس و بنادر خلیج فارس را یکی پس از دیگری اشغال کرده بودند این دولت را مزاحم خود می دیدند.

وی افزود:اگربه تاریخ نگاهی بکنیم خواهیم دیدکه امپراتوری عثمانی که ۶ قرن پابرجا بود شامل ترکیّۀ کنونی، سوریه، فلسطین، مصر، لیبی، بلغارستان، یونان، صربستان، آلبانی، بوسنی و رومانی می‌شد، سلطان محمد فاتح در سال۱۴۵۳ میلادی توانست با تصرف کنستانتیناپولیس (استانبول) به فرمانرواییِ روم شرقی یا بیزانس پایان دهد، بعدها سلطان سلیمان قانونی، نیروهایش را تا پشت دروازه‌های وین، پایتخت اتریش هم رساند.

خطیب جمعه کن خاطرنشان کرد: اسلامی که تا قلب اروپا گسترش یافته بود چگونه از بین رفت، با درگیری و جنگ های طولانی ایران و صفویّه ضعیف و به مرور تجزیه شدند. لذا علما مخالف حملات صفویه به عثمانی بودند ولی شاهان مستبد این توصیه هارا جدی نمی گرفتند.

وی گفت:راهبرد اول غربی ها برای امنیت اروپاوامریکاایجادناتو (در حوزۀ نظامی) و اتحادیّۀ اروپا (در حوزۀ اقتصادی) است.

وی افزود یکی از راهبردهای غربی ها ایجاد «اسرائیل جدید» یا بدل های اسرائیل ریا،علم کردن داعش و تکفیری‌ها ، همه‌پرسی در کردستان عراق است و پایان یافتن فتنه‌ها در منطقه در گرو وحدت جهان اسلام از یک طرف و و از میان برداشتن رژیم صهیونیستی از طرف دیگر است، که باید در این زمینه آگاه بود و آگاهانه عمل کرد.