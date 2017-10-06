نباید خللی به وحدت و یکپارچگی مسلمانان وارد شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین موسی سالمی در خطبه های نماز جمعه شهریار طی سخنانی با تقبیح شوخی و مزاح زیاد،شرب خمر، سرگرمی با کارهای بیهوده، هم نشینی با افراد مساله دارد، گفت: شوخی زیاد آبروی انسان را می برد، از طرفی انسان نباید خود را فراموش کرده و عیوب دیگر را ببیند، این یک گناه است که انسان گناه دیگر را فراموش کرده و تنها دیگران را ببیند.
وی سپس به روز عشایر اشاره کرد و گفت: روز عشایر و روستائیان نخستین مناسبت این هفته است که همه باید با هدفگذاری مناسب زمینه رشد و توسعه روستاها را فراهم کنیم.
امام جمعه شهریار بیان کرد: عاشورا تازه شروع شده است و باید دو ماه محرم و صفر را قدر بدانیم، همانطور که امام راحل فرمودند این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است و با این رعایت میتوانیم تمام نقشه دشمنان را در هم بکوبیم.
وی در ادامه به ورود ۱۱۹شهید تازه تفحص شده اشاره کرد و گفت: باید بیدار باشیم تا دشمنان اسلام که هر روز به دنبال یک توطئه جدید هستند، خللی به وحدت و یکپارچگی مسلمانان وارد نکنند و نتوانند به خواستههای خود برسند؛ همچنان که این ایستادگیها سبب شده داعش که زاده آمریکا و صهیونیست است امروز به دامان این مادر منحوس خود در لاس و گاس بازگردانده شود، اتفاقی که در تمام تاریخ این کشور بیسابقه بوده است.
خطیب جمعه شهریار افزود: امروز رسانههای دشمن به دنبال ایجاد ترور شخصیتهای برجسته، پرتلاش، خدوم و مقتدر نظام هستند؛ بنابراین باید مراقب فضای مجازی بود که بسیاری از این دروغها و اخبار کذب از همین فضای مجازی منتشر میشود.
سالمی در پایان با اشاره به آغاز هفته نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: جا دارد از زحمات این مجموعه سبزپوشان عرصه امنیت و آرامش در منطقه و فراتر از آن تشکر کنیم و امیدواریم همچنان پرتلاش و پر قوت در این مسیر قدم بردارند.
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