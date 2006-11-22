قرارداد ساخت رآکتور هسته ای در فرانسه منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگانی از اتحادیه اروپا، چین، هند، ژاپن، روسیه، کره جنوبی و آمریکا قرارداد ساخت یک رآکتور 8/12 میلیارد دلاری را با هدف دستیابی به نیروی برخوردار از انرژی نامحدود و پاک که با انرژی خورشیدی برابری کند، امضا کردند.

این رآکتور در ابتدا "رآکتور آزمایشی ترموهسته ای جهانی" نام گرفته بود، اما به ITER تغییر نام داد و قرار است در جنوب فرانسه و با طی یک دهه از سال 2008 ساخته شود.

این پروژه با هدف دستیابی به جایگزینی پاک و نامحدود برای ذخایر سوخت فسیلی با آزمایش فناوری های گداخت هسته ای اجرا می شود.

در این طرح به جای شکافت اتم، گداخت هسته ای مهار می شود. گداخت هسته ای نیروی خورشید و ستارگان دیگر است که با ذوب هسته اتمی به دست آمده است. در جریان گداخت هسته ای، هسته اتم های سبک برای شکل دهی هسته های سنگین تر ذوب می شوند و بدین ترتیب انرژی آزاد می شود.

برای استفاده از واکنش های گداخت کنترل شده روی زمین به عنوان منابع انرژی، گاز باید تا دمای بیش از یکصد میلیون سلسیوس حرارت داده شود که این دما بسیار داغ تر از دمای مرکز خورشید است.

بنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه، چنانچه اجرای این پروژه با موفقیت پیش رود، یک رآکتور تجاری آزمایشی ساخته می شود و در صورت موثر واقع شدن این سیستم، استفاده از تکنولوژی گداخت در سراسر جهان گسترش می یابد.

اتحادیه اروپا نیمی از هزینه ساخت این رآکتور را تقبل می کند و مابقی آن از سوی شرکای دیگر تامین می شود. برای اجرای این پروژه از 400 دانشمند که دو سوم آنها غیر فرانسوی هستند، بهره گرفته می شود.