به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حمیدی‌نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه آبدان اظهار داشت: در قرآن مجید خداوند وعده داده هر کس تقوا پیشه کند خداوند روزی او را می‌دهد از محلی که خودش فکر نمی‌کند. برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت انجام عبادات و ترک گناهان است.

وی ادامه داد: به فرموده امام حسین(ع) هیچ انسانی بهتر از یاران خود سراغ ندارم. ما اگر بخواهیم اینگونه یارانی برای امام زمان خود باشیم باید چگونه باشیم. از مطالعه روایات بدست می آید که امام حسین به دلیل ولایت مداری اصحاب خود اینگونه فرمود. ولایت مداری یعنی تمام امور خود را بر مدار ولایت خداوند در دست ائمه قرار دهیم.



حمیدی‌نژاد اضافه کرد: در حرکت امام از مکه به کربلا، یک روز قبل از حرکت از مکه خطبه خواندند و فرمودند: برای من جایگاهی برای شهادت انتخاب شده، من به آن جایگاه می روم. نکته دیگر اینکه فرمود: اگر کسی می خواهد رضایت خدا را بدست آورد باید رضایت ما را بدست آورد. هر کسی می خواهد خونش در راه خدا هدیه کند پس همراه ما کوچ کند.

ارزش حج این است که پشت سر امام باشیم

وی بیان کرد: مردم از سراسر ممالک اسلامی در مکه هستند و در روز ۸ ذی الحجه در عرفات حاضر می شوند امام حسین خارج می شود. این حرکت بیان می‌کند که اگر هدف شما از زیارت خانه خدا رضایت اوست باید رضایت ما را بدست آورید. خانه کعبه و سنگ را زیارت می کنید و امام را رها می کنید. امام بیان می کند که می روم و کشته می شوم، اگر مردم امام را همراهی نکنند امام کشته می شود.

وی افزود: ارزش حج این است که پشت سر امام باشیم. در شب عاشورا هم بیان می‌فرماید: پیامبر به من گفته شما به طرف عراق می روی و در زمین کربلا کشته می‌شوی و به اصحاب می فرماید اگر کسی با من بماند کشته می شود. عده‌ای با امام می‌مانند و عده‌ای می‌روند. یارانی که می‌مانند می‌شوند بهترین افراد کره زمین که امام فرمود. این بهترین شدن نه بخاطر حج و نماز است بلکه به دلیل این است که امام را تنها نگذاشتند. امام را شناختند.

امام جمعه آبدان خاطرنشان کرد: به فرموده امام خمینی(ره) ملت ایران در عصر حاضر بهتر از ملت رسول الله امیر المومنین در حجاز و مدینه و کوفه هستند. علت این است که ملت به فرمان یک ولی فقیه، و جانشین امام زمان جان به کف در جبهه حاضر می شوند.

وی گفت: ملت فهمید که امام خمینی جانشین امام زمان است. اگر این نباشد هر عبادتی انجام دهیم انسان بالا نمی رود بلکه به جهنم می رود. به فرموده امام حسین(ع) کسانی که خدا را شناخت او را عبادت می کنند، معرفت خدا یعنی انسان در هر زمانی امام زمان خود را بشناسد.

حمیدی‌نژاد تصریح کرد: اگر کسی امام زمان خود را نشناسد مشرک است و غیر خدا را عبادت می‌کنند. امروز برخی به ولایت مطلقه فقیه ایراد می‌گیرند. امام راحل فرمود کسی که ولایت فقیه را نپذیرد طاغوت است. اگر ولایت فقیه را نپذیریم ما مشرک هستیم هر چند که عابد باشیم.

ماموریت حضرت زینب مقابله با جنگ نرم دشمن بود

وی ادامه داد: در ایام اسارت اهل بیت هستیم، در حقیقت امام سجاد و حضرت زینب ماموریت بسیار ویژه داشتند. مقابله با جنگ نرم دشمن بود. کاری که دشمن کرده بود، باعث شده بود مردم به اشتباه فکر کنند حق با یزید است و امام حسین(ع) را خارجی و اسرا را کافر می دانستند.

امام جمعه آبدان اظهار داشت: بعد از افشاگری‌های امام و حضرت زینب مردم روشن شدند و علیه یزید، یزید مجبور شد به ظاهر اظهار پشیمانی کند و همه چیز را به گردن ابن زیاد بیندازد.

وی اضافه کرد: امروز هم حقیقت برای ما روشن است. پس از انقلاب اسلامی وقتی دشمن دید با جنگ سخت نمی‌تواند با انقلاب مقابله کند از طریق جنگ نرم وارد شدند. الگوی ما باید امام سجاد باشد، باید حقایق را بگوییم.

حمیدی‌نژاد با بیان اینکه دشمن حتی در برخی مسئولان نفوذ کرد، افزود: دشمن داخلی و خارجی دست به دست هم داده اند که تا به انقلاب ضربه بزنند.

وی بیان کرد: اخیرا آمدنیوز خبرهای کذبی را علیه رئیس قوه قضاییه منتشر می‌کند. قوه قضاییه با فتنه گران و جریان نفوذ برخورد می‌کند، درست است که در برخی دادگاه‌ها مشکلاتی هست، اما عزم کار قوه قضاییه برای برخورد به فتنه گران جدی است.

امام جمعه آبدان با بیان اینکه خط قرمز ما فتنه گران هستند، تصریح کرد: اخیرا در حاشیه مجلس ترحیم دو نفر از مسئولین نظام در کنار فتنه‌گران می‌نشینند. ملت عزیز این را نمی پذیرد، چرا باید اینگونه باشد. باید از کارهای اشتباه خود برگردد.

روز به روز عزت نظام بیشتر می‌شود

وی با اشاره به اینکه روز به روز عزت نظام بیشتر می‌شود، اضافه کرد: ما به دو گروه نیاز داریم؛ یکی جانفشانی برای جنگ سخت و گروهی برای جنگ نرم. شهید حججی‌ها که در جنگ سخت و مانند میثم مطیعی‌ها که در کشور کم نیستند.

حمیدی‌نژاد با اشاره به اینکه ما مطمئن هستیم این انقلاب به انقلاب امام زمان متصل خواهد شد، ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در شب یازدهم محرم خطاب به مطیعی فرمود: حرکت شما در عید فطر کاملا درست بود. هیچ خسته نشوید، راه درست همین است که می‌روید.

وی افزود: اگر ما در این دو جبهه قرار نگیریم در خط امام نیستیم. توطئه‌ها یکی پس دیگری رو می‌شود. ترامپ دوباره مذاکره مجدد را پیش کشیده است. ما منتظریم با خروج آمریکا از برجام، مسئولان ما قوی‌تر از قبل وارد عمل شوند.

حمیدی نژاد با تبریک هفته نیروی انتظامی، گفت: ان شالله مردم با نیروی انتظامی همکاری لازم داشته باشند، بویژه در این فصل که افراد غریبه وارد شهر می شود.