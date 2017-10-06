طرح تربیت محقق در حوزه خانواده ویژه طلاب خواهر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه علمیه خراسان، حبیبه ندری مسئول اداره پژوهش خواهران معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان با اعلام این خبر افزود: طرح تربیت محقق و پژوهشگر میان رشته ای در حوزه خانواده به منظور جهت دهی و رشد پژوهش محور طلاب حوزه علمیه طراحی شده و در مرحله اجرا قرار دارد.

وی گفت: هدف اصلی این طرح، آشنایی طلاب پژوهشگر با دستاوردهای تجربی علوم اجتماعی برای بهره گیری بهتر در پژوهش های دینی است.

ندری با اشاره به اینکه این طرح با همکاری مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی در مدرسه علمیه رضویه مشهد به مدت ۶ ماه آموزشی، برگزار می شود، افزود: در راستای تحقق بخشیدن به بخشی از منویات مقام معظم رهبری مبنی بر سیاست های کلی خانواده، با برگزاری کارگاه های دانش افزایی و مهارت آموزی به صورت میان رشته ای، هدفمند و بلندمدت، این طرح در دو سطح عمومی و تخصصی برنامه ریزی شده است.

مسئول اداره پژوهش خواهران معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان ابراز کرد: طرح تربیت محقق و پژوهشگر در حوزه خانواده، شامل سه سطح سیاستگذاری، آموزش عمومی و تخصصی است که پزوهشگران با گذراندن هر مرحله تولیدات پژوهشی را ارائه خواهند داد.

وی ایجاد بستر مناسب برای انجام فعالیت های تحقیقاتی به صورت گروهی و سازمان یافته را یکی از اهداف این طرح برشمرد و ادامه داد: تربیت و رشد استعدادها و برانگیختن خلاقیت و شکوفایی پژوهشی طلاب، انجام پژوهش های میان رشته‌ای برای حل معضلات اساسی کشور در حوزه خانواده، آشنایی با دستاوردهای علوم اجتماعی ویژه طلاب و دانش آموختگان و ارتقای سهم طلاب در گسترش مرزهای دانش، از دیگر اهداف برگزاری این طرح است.

ندری با اشاره به مزایای این طرح نیز افزود: حمایت از ایده تا تولید محصول نهایی، امکان خادم یاری امام رضا (ع) برای پذیرفته شدگان، بهره برداری از آثار برگزیده، اعطاء مدرک مشترک از سوی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و مرکز بانوان و خانواده آستان قدس رضوی، از مزایای شرکت در این دوره است.

مسئول اداره پژوهش خواهران معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان در ادامه به معرفی برنامه های ۶ ماهه این دوره پرداخت و اضافه کرد: برگزاری دوره های آموزشی پژوهشی، برگزاری کارگاه های مهارت افزایی، تعیین موضوعات پژوهشی به منظور انجام تحقیقات همزمان با آموزش علمی و مهارتی، انجام پروژه های پژوهشی زیر نظر اساتید راهنما، ارزیابی و نظارت بر تحقیقات توسط شورای پژوهش، گزینش طلاب مستعد و تشکیل گروه های پژوهشی از میان طلاب، از فعالیت های درنظر گرفته شده در این طرح است.

ندری با اشاره به مرحله مسئله شناسی در این طرح به عنوان نخستین گام حرکتی، گفت: متقاضیان شرکت در طرح باید یکی از موارد فرمان رهبری را به عنوان موضوع خود انتخاب کرده و منظومه فکری مقام معظم رهبری در حوزه آن موضوع را استخراج و ترسیم کنند.

مسئول اداره پژوهش خواهران معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان اضافه کرد: پس از بررسی فرم های سیاست گذاری رهبری، افراد منتخب به عنوان اعضا طرح در دوره های عمومی با موضوعات تفکر سیستمی در طراحی مسئله پژوهشی، اصول تفکر نقادانه، مفاهیم پایه جامعه شناسی برای پژوهش در حوزه خانواده، کارگاه تبدیل موضوع به عنوان دقیق پژوهش، آموزش نگارش بیان مسئله، اهداف و سوالات تحقیق، آشنایی با رویکردهای علوم نقلی، جامعه شناسی و روانشناسی به حوزه خانواده، روش تحقیق مروری و میدانی ژرفانگر، شرکت می کنند.

وی اظهار داشت: محققان در مرحله تخصصی با توجه به عنوان پژوهشی در گروه های تخصصی جامعه شناسی و روانشناسی تقسیم شده و به صورت عملی به فرایند تولید محصول می پردازند.

ندری با اشاره به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در ۱۶ بند به سه قوا، گفت: امید است با تربیت محقق در این حوزه، گامی در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و ایجاد خانواده و جامعه متعالی از نگاه اسلام برداریم.

این طرح از پنج مهرماه ۹۶ در مدرسه علمیه رضویه مشهد آغاز و تا زمستان ۹۶ ادامه خواهد یافت.