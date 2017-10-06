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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۲

با حضور مردم و مسئولان؛

همایش پیاده‌روی «عاشورائیان» در خرم‌آباد برگزار شد

همایش پیاده‌روی «عاشورائیان» در خرم‌آباد برگزار شد

خرم آباد - همایش پیاده‌روی «عاشورائیان» در مرکز لرستان با حضور مردم و مسئولان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش پیاده‌روی «عاشورائیان» صبح امروز جمعه در خرم آباد با حضور استاندار لرستان، نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی، فرمانده انتظامی لرستان، مدیر کل ورزش و جوانان لرستان و اقشار مختلف مردم در مرکز لرستان برگزار شد.

سرهنگ رضا شیراوژن معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، همایش پیاده روی «عاشورائیان» امروز جمعه ۱۴ مهرماه ۹۶ برگزار شد.

وی بیان داشت: این همایش پیاده روی راس ساعت ۷ صبح امروز از میدان شهدا تا میدان نیلوفر (دریاچه کیو) برگزار شد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان لرستان با اشاره به حضور پررنگ عموم مردم در این همایش افزود: در پایان این همایش به قید قرعه جوایز نفیسی از جمله خودروی سواری پراید، دوچرخه، تردمیل، سکه بهار آزادی و جوایز دیگر به شرکت کنندگان اهداء شد.

کد مطلب 4105904

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