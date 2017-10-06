به گزارش خبرنگار مهر، سردار بخشعلی کامرانی‌صالح ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه همدان مواد مخدر صنعتی را خطرناک‌ترین نوع ماده مخدر برشمرد و گفت: مسئولان، مردم و خانواده‌ها باید احساس مسئولیت کرده و به فرزندان خود خطرات مواد مخدر صنعتی را به فرزندان گوشزد کنند تا گریبان‌گیر این معضل نشوند.

فرمانده انتظامی استان همدان هفته نیروی انتظامی را فرصت مناسبی برای معرفی بخشی از مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های نیروی انتظامی به مردم ذکر کرد و با بیان اینکه بیش از ۱۳۰ برنامه طی این هفته برگزار خواهد شد، گفت: تمام ماموریت های پلیس با تفکر بسیجی و جهادی انجام می شود.

وی تلاش برای ارتقای وضعیت و فرهنگ عفاف و حجاب و امنیت اخلاقی در جامعه را مورد تاکید قرار داد و گفت: مردم جامعه باید نسبت به مسئله امر به معروف و نهی از منکر احساس مسئولیت کنند.

فرمانده انتظامی استان همدان همچنین با بیان اینکه مبارزه قاطع با قاچاق کالا نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: ماموریت پلیس در حوزه فضای مجازی حساس است و اگر مردم در حوزه شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی احساس آسیب کردند باید به پلیس مراجعه کنند اما متاسفانه خانواده‌ها بعد از آسیب دیدن به پلیس مراجعه می‌کنند.

وی همچنین با بیان اینکه سهیم شدن مردم در امنیت هزینه نقدی ندارد اما سرمایه گذاری بزرگی به شمار می رود، عنوان کرد: بیش از دو هزار پلیس افتخاری در استان همدان فعالیت دارند.

سردار کامرانی صالح در ادامه به عملکرد پلیس در همدان اشاره کرد و بابیان اینکه طی شش ماه ابتدایی سال ۲۴۸ هزار تماس با پلیس۱۱۰ برقرار شده است، گفت: در این مدت نسبت به ساماندهی بیش از پنج هزار سرایدار، نگهبان و شبگرد در استان همدان اقدام شده است.

وی از تشکیل ۳۸ هزار فقره پرونده قضایی طی این مدت سخن گفت و افزود: طی نیمه نخست امسال حدود ۴ تن انواع مواد مخدر در استان همدان کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه ۵۲ باند مواد مخدر در این مدت متلاشی شده است، افزود: با مصرف‌کنندگان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر برخورد شده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۵ درصد مجرمان فضای مجازی دستگیر و ۱۱ باند سرقت حرفه‌ای نیز متلاشی شده است، گفت: بیش از ۹۲ باند قاچاق کالا شناسایی و منهدم شده است.

کامرانی‌صالح ارزش کالاهای کشف شده را بیش از ۱۰ میلیارد تومان عنوان کرد و به نقش مردم در کاهش تلفات تصادفات رانندگی اشاره و عنوان کرد: مردم باید به مقررات و ضوابط راهنمایی و رانندگی توجه داشته باشند.