اهداف اسرائیل پشت پرده همه پرسی کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، در خطبه های نماز جمعه گرگان اظهار کرد: امیر المومنین(ع) در خطبه های نهج البلاغه اشاره ای به اسما و حسنی خدای متعال دارد و می فرماید خدا کبیر است.

وی با بیان این که کبیر به معنای عظمت و بزرگی است افزود: اگر ما از هر جهتی به خدای متعال نگاه کنیم دارای قدرت و علم است. همه عالم در قبضه ذات اقدس الهی قرار دارد و این به معنای کبیر است.

امام جمعه گرگان گفت: معمولا کسی که در میان انسان ها قدرت پیدا می کند آن قدرت همراه با جفا و ظلم هست اما خدای متعال با اینکه از هر نظر قادر است هیچ ظلم و جفایی در کارش وجود ندارد.

وی با بیان این که در سوره حشر قرآن کریم خداوند متعال را ملک معرفی می کند، تصریح کرد: خداوند از هر عیب و نقصی پاک و منزه است و به هیچ وجه به بندگان خود ظلم نمی کند.

آیت الله نورمفیدی با بیان این که خداوند امنیت را از طرف خود برای انسان فراهم کرده است، گفت: اگرانسان ها قدرت پیدا کنند و کبیر باشند معلولا جفا می کنند.

نماینده ولی فقیه در گلستان خدا را بصیر دانست و با بیان این که خداوند همه چیز را می بیند، اظهارکرد: یکی دیگر از صفات خداوند رحیم و مهربان بودن است، در حالی که در بین انسان ها اگر فردی مهربان باشد، دل نازک است و این نقص برای ما انسان های ضعیف است.

وی تصریح کرد: هرکس عظمت خدا را درک می کند نشان از والایی انسان است و کسی عظمت سازنده این عالم را درک نمی کند عقلش کودکانه است.

آیت الله نورمفیدی گفت: به تعبیر امام زین العابیدن(ع) دلی که در آن یاد خدا نباشد مرده است، اکنون این روزهای که ما در آن قرار داریم همه برای این است که دل ما زنده شود و به سوی خدا برگردد.

وی در خطبه های دوم خود با اشاره به هفته نیروی انتظامی، افزود: نیروی انتظامی مسئولیت سنگینی بر عهده دارد که حفظ امنیت، مبارزه با خلاف ها و شرارت ها یکی از رسالت های آن به شمار می آید.

امام جمعه گرگان اظهار کرد: در طی این چند سال 13 هزار شهید توسط نیروی انتظامی تقدیم انقلاب شده که هشت هزار نفر در دوران دفاع مقدس شهید شدند و پنج هزار نفر در راه امنیت و نظم تقدیم انقلاب شدند.

وی تصریح کرد: نیروی انتظامی از جمله دستگاه های است که شب و روز باید چشمش باز، گوشش شنوا، مغز و دلش آگاه باشد و وقتی که همه خواب هستند باید در خیابان ها در حال گشت باشد.

نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: در مجموع نیروی انتظامی در کشور به درستی وظیفه خود عمل کرده و شهدا شاهد این مسئله هستند. مسئله امنیت چیزی نیست که فقط نیروی انتظامی بر عهده بگیرد حتما باید درکنار نیروی انتظامی مردم حضور داشته باشند پشتیبانی کنند.

وی با اشاره به فردا که روز روستا و عشایر است، افزود: بعد از انقلاب توجه ویژه ای نسبت به روستا ها صورت گرفته است که در این خصوص باید از دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد اما باید به گونه ای روستا ها مدیریت شوند که مردم روستا تصمیم به مهاجرت نگیرند.

امام جمعه گرگان اظهار کرد: برخی از اوقات مشکلاتی برای روستاییان پیش می آید که باعث گلایه می شود. اکنون بعد از مدت ها پول گندم کشاورزان پرداخت نشده است و به مسئولین تذکر می دهم که روستاییان تمام هم و غمشان این است که محصول را تحویل دهند و پول خود را دریافت کنند چرا که تمام زندگی آنان وابسته به همین کشاورزی است و با این که در گذشته تذکر دادم امید وارم هرچه زودتر باقی مانده پول گندم کاران تحویل داده شود.

وی در خصوص مالیات تصریح کرد: همه ما باید به عنوان یک مسئله حکومتی مالیات را بپذریم اما در شرایط فعلی رکودی که در جامعه به وجود آمده نباید برای اخذ مالیات بر اقشار ضعیف فشار وارد کرد.

وی با اشاره به اینکه شرایط استان ها مورد توجه قرار گیرد، یادآورشد: گلستان استان صنعتی نیست و این نارضایتی که به مردم وارد می شود به صلاح نیست و باید با شکل منصفانه به موضوع نگاه کرد.

وی در خصوص سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران و دیدار با رهبر معظم انقلاب، افزود: همه ما در مقابل مسائل امت اسلامی مسئولیت داریم و ما مسلمان ها باید به فکر یکدیگر باشیم.

امام جمعه گرگان همه پرسی کردستان را موضوع خطرناکی دانست و اظهار کرد: برای این موضوع می طلبد تا ایران، ترکیه، عراق و سوریه در کنار هم قرار گیرند و تا تصمیم خردمندانه با این مسئله داشته باشند و شک نداشته باشید که اسرائیل پشت این مسئله است و ادامه این موضوع برای کل منطقه می تواند در سر ساز باشد.