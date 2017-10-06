درخواست آمریکا از ناتو برای اعزام ۱۰۰۰ نیروی جدید به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، «کی بیلی هاچیسون» سفیر جدید آمریکا در پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) طی اظهاراتی اعلام کرد: در چارچوب راهبرد جدید رئیس جمهوری آمریکا و برای تقویت حضور نظامیان غربی در افغانستان، قرار است شمار نظامیان آمریکایی و نظامیان ناتو در این کشور، به ترتیب به سه هزار آمریکایی و یک هزار اروپایی برسد.

این مقام آمریکایی همچنین تأکید کرد: واشنگتن بر این باور است که هزار نظامی جدید ناتو به نظامیان مستقر آمریکایی در افغانستان بپیوندند.

هاچیسون افزود: سعی خواهیم کرد در درخواست هایی که ارائه می دهیم، توانمندتر عمل کنیم، به همین دلیل اکنون نمی گوییم ما نیازمند ۵۰ نظامی هستیم، بلکه اعلام می کنیم، ۵۰ نظامی مسلط به فناوری می خواهیم که از هدایت تانک ها آگاهی داشته باشد.

وی در ادامه تأکید کرد: هدف ما آن است که شمار مستشاران و آموزش دهندگان نظامی را در کوتاه ترین زمان افزایش دهیم، چرا که استقرار نیروها چندین هفته به طول خواهد انجامید.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که وزیران دفاع ۲۹ کشور عضو ناتو در ماه آینده میلادی در نشستی گردهم جمع می شوند. پیش بینی ها نشان می دهد اعزام نیروی نظامی جدید به افغانستان، در اولویت دستور کاری این نشست است.

«جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا نیز به تاریخ ۲۸ شهریور اعلام کرد که در راستای اجرای استراتژی جدید امنیتی رئیس جمهور این کشور، سه هزار نظامی تازه نفس در راه افغانستان هستند.