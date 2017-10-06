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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۴۰

فرمانده انتظامی هرمزگان:

اصل مأموریت های پلیس هرمزگان مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر است

اصل مأموریت های پلیس هرمزگان مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر است

بندرعباس - فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: اصل مأموریت های ما در استان هرمزگان مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر است که بیشترین تمرکز ما بر روی این دو حوزه معطوف گردیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیز الله ملکی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه بیان داشت: منظور از برگزاری هفته ناجا افزایش سرمایه‌های اجتماعی پلیس در میان شهروندان و توسعه مشارکت مردمی در تولید امنیت، تعمیق سطح تعامل و جلب مشارکت دستگاه‌های دولتی، غیردولتی (سمن‌ها) و اقشار اجتماعی در تأمین امنیت و آرامش، افزایش اعتماد عمومی جهت مشارکت مردمی است.

وی عنوان کرد: از اولویت های اصلی نیروی انتظامی در استان هرمزگان مبارزه ریشه ای با پدیده شوم قاچاق کالا و مواد مخدر است.

ملکی اظهارداشت: بازتاب فلسفه کار پلیسی با محوریت جامعه در نقش اجتماعی پلیس متجلی می گردد و از این رویکرد است که خدمات پلیس بر اساس توقعات و انتظارات مردم و نهادهای اجتماعی بازخوانی و تعریف می شود.

وی افزود: امنیت متعلق به همة آحاد جامعه و بدون توجه به سلایق سیاسی، تفاوت های دینی، زبانی، نژادی و قومیتی می باشد و چتر امنیت باید بر سر تمامی ملت گسترانیده شود وتنها کسی باید احساس ناامنی کند که در صدد است امنیت مردم را متزلزل و بر آن آسیب وارد کند.

به گفته سردار ملکی، پلیس، ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻜﻲ ﺍﺳﺖ؛ مشارکت اعضای جامعه و استفاده از ظرفیت های خوب آنان به ارتقای نظم و امنیت جامعه کمک خواهد کرد.

فرمانده انتظامی هرمزگان خاطرنشان کرد: معرفی اقتدار، کارآمدی و توانمندی پلیس به جامعه و افزایش احساس امنیت در بین شهروندان با ارائه کارنامه فعالیت‌های ناجا در حوزه تأمین نظم و امنیت با مشارکت دستگاه‌های دولتی، غیردولتی و سایر اقشار اجتماعی از مهمترین اهداف برگزاری هفته ناجا است.

وی افزود: در زمینه ترافیکی و حوادث جاده ای درون و برون شهری به لطف خداوند وضیعت خوب و قابل قبولی را شاهد هستیم به گونه ای که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، متوفیان ناشی از تصادفات 20 درصد ومصدومان تصادفات 7 درصد کاهش داشته است.

به گفته ملکی، هفته نیروی انتظامی در سال جاری با شعار «پلیس برای امنیت،امنیت برای همه» در حالی آغاز می گردد  که هنوز رنگ  و بوی حرم  در کوی و برزن به مشام می رسد و تقویت روحیه شهادت و آزادگی،توسل وتمسک به مولا و سرور آزادگان  انشاالله موجب تعالی  روحیه معنویت و ایثار بین همه همکاران در عرصه نظم و امنیت  خواهد بود.

وی گفت: فرمانده معزز و معظم کل قوا در مراسم اخیر دانش آموختگی  دانشگاه علوم انتظامی امین  در بیانات گهرباری به مأموریت های متنوع و گسترده نیروی انتظامی در سراسر کشور پرداخته  و فرمودند: هیچ سازمان و نیرویی  به اندازه نیروی انتظامی  در مقابل چشمان مردم قرار ندارد  و بر همین اساس توانایی، قدرت، اقدام به موقع  و رشادت این نیرو  مایه افتخار و سربلندی  برای نظام است.

ملکی تصریح کرد: حافظان نظم و امنیت مدال پرافتخار  «مجاهدان فی سبیل الله» را از فرماندهی معظم کل قوا  دریافت و با اهدای هزاران  شهید تلاش می کنند تا امنیتی مطلوب  و در شأن مردم و شریف و ولایتمدار  ایران اسلامی را فراهم آورند.
 

کد مطلب 4105916

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