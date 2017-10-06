اصل مأموریت های پلیس هرمزگان مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیز الله ملکی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه بیان داشت: منظور از برگزاری هفته ناجا افزایش سرمایه‌های اجتماعی پلیس در میان شهروندان و توسعه مشارکت مردمی در تولید امنیت، تعمیق سطح تعامل و جلب مشارکت دستگاه‌های دولتی، غیردولتی (سمن‌ها) و اقشار اجتماعی در تأمین امنیت و آرامش، افزایش اعتماد عمومی جهت مشارکت مردمی است.

وی عنوان کرد: از اولویت های اصلی نیروی انتظامی در استان هرمزگان مبارزه ریشه ای با پدیده شوم قاچاق کالا و مواد مخدر است.

ملکی اظهارداشت: بازتاب فلسفه کار پلیسی با محوریت جامعه در نقش اجتماعی پلیس متجلی می گردد و از این رویکرد است که خدمات پلیس بر اساس توقعات و انتظارات مردم و نهادهای اجتماعی بازخوانی و تعریف می شود.

وی افزود: امنیت متعلق به همة آحاد جامعه و بدون توجه به سلایق سیاسی، تفاوت های دینی، زبانی، نژادی و قومیتی می باشد و چتر امنیت باید بر سر تمامی ملت گسترانیده شود وتنها کسی باید احساس ناامنی کند که در صدد است امنیت مردم را متزلزل و بر آن آسیب وارد کند.

به گفته سردار ملکی، پلیس، ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻜﻲ ﺍﺳﺖ؛ مشارکت اعضای جامعه و استفاده از ظرفیت های خوب آنان به ارتقای نظم و امنیت جامعه کمک خواهد کرد.

فرمانده انتظامی هرمزگان خاطرنشان کرد: معرفی اقتدار، کارآمدی و توانمندی پلیس به جامعه و افزایش احساس امنیت در بین شهروندان با ارائه کارنامه فعالیت‌های ناجا در حوزه تأمین نظم و امنیت با مشارکت دستگاه‌های دولتی، غیردولتی و سایر اقشار اجتماعی از مهمترین اهداف برگزاری هفته ناجا است.

وی افزود: در زمینه ترافیکی و حوادث جاده ای درون و برون شهری به لطف خداوند وضیعت خوب و قابل قبولی را شاهد هستیم به گونه ای که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، متوفیان ناشی از تصادفات 20 درصد ومصدومان تصادفات 7 درصد کاهش داشته است.

به گفته ملکی، هفته نیروی انتظامی در سال جاری با شعار «پلیس برای امنیت،امنیت برای همه» در حالی آغاز می گردد که هنوز رنگ و بوی حرم در کوی و برزن به مشام می رسد و تقویت روحیه شهادت و آزادگی،توسل وتمسک به مولا و سرور آزادگان انشاالله موجب تعالی روحیه معنویت و ایثار بین همه همکاران در عرصه نظم و امنیت خواهد بود.

وی گفت: فرمانده معزز و معظم کل قوا در مراسم اخیر دانش آموختگی دانشگاه علوم انتظامی امین در بیانات گهرباری به مأموریت های متنوع و گسترده نیروی انتظامی در سراسر کشور پرداخته و فرمودند: هیچ سازمان و نیرویی به اندازه نیروی انتظامی در مقابل چشمان مردم قرار ندارد و بر همین اساس توانایی، قدرت، اقدام به موقع و رشادت این نیرو مایه افتخار و سربلندی برای نظام است.

ملکی تصریح کرد: حافظان نظم و امنیت مدال پرافتخار «مجاهدان فی سبیل الله» را از فرماندهی معظم کل قوا دریافت و با اهدای هزاران شهید تلاش می کنند تا امنیتی مطلوب و در شأن مردم و شریف و ولایتمدار ایران اسلامی را فراهم آورند.

