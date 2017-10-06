به گزارش خبرنگار مهر، برنارد آچیلیس با دعوت فدراسیون جودو ایران برای برگزاری سمینار داوری و آموزش آخرین قوانین و تغییرات داوری جودو به ایران می آید.

این نخستین بار است که سمینار داوری در این سطح در کشور برگزار می شود و با حضور برنارد و برگزاری این دوره در داخل، مشکل اعزام پر هزینه داوران به سمینارهای جهانی مرتفع می شود.

این دوره سه روزه از دوم تا چهارم آذرماه برگزار خواهد شد.

گفتنی است با توجه به اینکه قوانین داوری جودو پس از مسابقات جهانی مجارستان تا المپیک ۲۰۲۰ تغییر نخواهد کرد، برگزاری این دوره کمک بسزایی به داوران بین المللی و ملی کشورمان خواهد کرد تا با قوانین روز داوری جودو و نحوه قضاوت رقابتهای المپیک آشنا شوند.