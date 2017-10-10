سمنان ۵۰ طرح ورزشی نیمه تمام دارد/ میزبانی از ۸۴ اردوی تیم ملی

فرزاد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه تعدادی از ۵۰ طرح نیمهتمام ورزشی استان سمنان، فقط مصوبه دارد و عملیات اجرایی آنها آغاز نشده است، تأکید داشت: در حال حاضر ۲۳ طرح ورزشی در حال ساخت وجود دارد که پیشرفت فیزیکی بیش از ۱۰ درصد دارند و با این میزان اعتبار، پیشبینی میکنیم، تمام این طرحها تا پایان سال ۹۷ تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: سالن ورزشی سههزارنفری شاهرود، سالن دوهزارنفری و ورزشگاه پنجهزارنفری دامغان، ورزشگاه ۱۵ هزارنفری شاهرود، مجموعه ورزشی جانبازان و معلولان سمنان، سالن ورزشی شهر دیباج، استخر شهر بیارجمند، سالن ورزشی حسنآباد کالپوش و سالنهای باستانی گرمسار و دامغان از مهمترین طرحهای نیمهتمام و در دستساخت ورزشی استان سمنان است.
میزبانی از ۸۴ مسابقه و اردوی تیمهای ملی
دبیر شورای ورزش استان سمنان با اشاره به همافزایی دولت و مجلس شورای اسلامی باهدف کمک به توسعه ورزش کشور از طریق تصویب قانون اختصاص ۲۷ صدم درصد از یک درصد مالیات بر ارزشافزوده به امر ورزش و جوانان، گفت: اعتبارات اداره کل ورزش و جوانان استان از ۱۵ میلیارد ریال سال گذشته به ۱۲۵ میلیارد ریال در سال ۹۶ افزایش پیداکرده و با اضافه شدن اعتبارات ملی، مجموع اعتبارات این اداره کل برای امسال، با رشد ۱۲ برابری به رقمی حدود ۱۸۰ میلیارد ریال خواهد رسید.
فتاحی خاطرنشان کرد: ۳۷ هزار و ۴۰۰ ورزشکار سازمانیافته در استان سمنان وجود دارد و در دولت تدبیر ۲۴ طرح ورزشی ازجمله ورزشگاه ۱۵ هزارنفری سمنان به بهرهبرداری رسید و سال گذشته ۸۴ مورد مسابقه و اردوی تیم ملی در رشتههای مختلف در استان سمنان برگزارشده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به برگزاری ۴۶ مورد میزبانی مسابقات و اردوهای تیمهای ملی رشتههای مختلف ورزشی در استان سمنان در سال ۹۶ افزود: پیشبینی میکنیم، تا پایان سال برگزاری مسابقات و اردوهای تیمهای ملی در این استان به بیش از ۸۰ مورد برسد.
سمنان میزبان برگزاری مسابقات بینالمللی بدمینتون جوانان
مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان گفت: این استان میزبان برگزاری مسابقات بینالمللی بدمینتون جوانان در رده پسران و دختران در آذرماه سال جاری خواهد بود و برای برگزاری این مسابقات از ۲۰ کشور برای حضور در این مسابقات دعوتشده که برای مثال مسابقات بینالمللی بدمینتون جوانان از سوم آذر به مدت سه روز در سالن غدیر برگزار میشود.
فتاحی افزود: از استان سمنان گروههایی از رشتههای هاکی، دارت، تیراندازی، ووشو، بدمینتون، اسکیت و فوتبال ساحلی در لیگ برتر کشور، گروههایی از والیبال، دارت، دوچرخهسواری و تیراندازی در لیگ دسته یک کشور و گروههایی از رشتههای فوتبال و دو تیم از فوتسال در لیگ دسته دو کشور حضور دارند.
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