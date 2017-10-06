به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی صبح جمعه در مراسم پیادهروی خانوادگی عاشورایی با تقدیر از حضور نمایندگان و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و گرامیداشت هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: اهمیت نیروی انتظامی به اندازه نقش آن در ایجاد امنیت است.
وی ادامه داد: امنیت مهمترین عامل در توسعه بوده و بدون آن هیچ توسعهای پایدار نیست چرا که امنیت پایه و اساس همه فعالیتها محسوب میشود.
استاندار لرستان تصریح کرد: امنیتی که ما در ایران و خصوصا استان زیبای لرستان که یکی از امنترین استانهای کشور است؛ داریم مدیون تلاشها و رشادتهای این عزیزان است.
خادمی بیان داشت: پرسنلی که اوقات فراغت و رفاه خود و خانواده را برای تامین امنیت مردم صرف میکند و این ایام برای قدردانی از آنها نامیده شده که آن را گرامی میداریم.
وی گفت: امیدواریم خداوند متعال با حفظ این عزیزان و افزایش اقتدار آنها همچنان امنیت را جاری و ساری بدارد تا در سایه این امنیت، رفاه و آسایش را برای جامعه به دنبال داشته باشد.
استاندار لرستان با اشاره به برگزاری همایش پیادهروی خانوادگی عاشورایی اظهار داشت: این مراسم به عنوان نماد ورزش همگانی مهم بوده چراکه اهمیت ورزش در نشاط و سلامتی انکارناپذیر است.
وی تصریح کرد: این موضوع در تمام مکانها خصوصا شهر زیبای خرمآباد با شرایط جغرافیایی که دارد به راحتی امکانپذیر است و میتوان ورزش را با تفریح تلفیق کرد.
استاندار لرستان خاطر نشان کرد: لرستان یکی از استانهای زیبا با آب و چشمههای فراوان، جنگلهای انبوه و آبشارهای فراوان در کشور است که میتوان از آن به عنوان بهشت گردشگری کشور نام برد.
وی لرستان را استانی زیبا، امن و پر استعداد دانست و گفت: برای همه کسانی که بخواهند در این استان سرمایهگذاری کنند و گردشگرانی که قصد سفر به آن را داشته باشند فرش قرمز پهن خواهیم کرد.
خادمی با بیان اینکه آمادگی حمایت از کارآفرینان را داریم، افزود: همچنین کسانی که بخواهند در حوزههای گردشگری، صنعتی و کشاورزی فعالیت کنند را مورد حمایت قرار میدهیم.
استاندار لرستان یادآور شد: این استان دارای استعدادهای فراوانی است و از تمام ایرانیان و کارآفرینان دعوت میکنیم از پتانسیلها و ظرفیتهای آن بازدید کنند.
وی گفت: با حمایتی که دولت و مجموعه نظام از سرمایهگذاران میکند به طور قطع توفیقات خوبی برای استان به دست خواهد آمد.
خادمی بیان داشت: امیدوارم با روحیه ولایتمداری و شهیدپروری که مردم استان دارند و حمایت مسئولین به جایگاه شایسته خود بین استانهای کشور است دست یابیم و به آنچه که درخور مردم برای رفاه و زندگی مطلوب است؛ برسیم.
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