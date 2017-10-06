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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۴۳

استاندار لرستان مطرح کرد؛

برای سرمایه‌گذاران«فرش قرمز»پهن می‌کنیم/ لرستان بهشت گردشگری است

برای سرمایه‌گذاران«فرش قرمز»پهن می‌کنیم/ لرستان بهشت گردشگری است

خرم آباد - استاندار لرستان تاکید کرد: برای همه کسانی که بخواهند در این استان سرمایه‌گذاری کنند و گردشگرانی که قصد سفر به آن را داشته باشند فرش قرمز پهن خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی صبح جمعه در مراسم پیاده‌روی خانوادگی عاشورایی با تقدیر از حضور نمایندگان و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و گرامی‌داشت هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: اهمیت نیروی انتظامی به اندازه نقش آن در ایجاد امنیت است.

وی ادامه داد: امنیت مهمترین عامل در توسعه بوده و بدون آن هیچ توسعه‌ای پایدار نیست چرا که امنیت پایه و اساس همه فعالیت‌ها محسوب می‌شود.

استاندار لرستان تصریح کرد: امنیتی که ما در ایران و خصوصا استان زیبای لرستان که یکی از امن‌ترین استان‌های کشور است؛ داریم مدیون تلاش‌ها و رشادت‌های این عزیزان است.

خادمی بیان داشت: پرسنلی که اوقات فراغت و رفاه خود و خانواده را برای تامین امنیت مردم صرف می‌کند و این ایام برای قدردانی از آنها نامیده شده که آن را گرامی می‌داریم.

وی گفت: امیدواریم خداوند متعال با حفظ این عزیزان و افزایش اقتدار آنها همچنان امنیت را جاری و ساری بدارد تا در سایه این امنیت، رفاه و آسایش را برای جامعه به دنبال داشته باشد.

استاندار لرستان با اشاره به برگزاری همایش پیاده‌روی خانوادگی عاشورایی اظهار داشت: این مراسم به عنوان نماد ورزش همگانی مهم بوده چراکه اهمیت ورزش در نشاط و سلامتی انکارناپذیر است.

وی تصریح کرد: این موضوع در تمام مکان‌ها خصوصا شهر زیبای خرم‌آباد با شرایط جغرافیایی که دارد به راحتی امکان‌پذیر است و می‌توان ورزش را با تفریح تلفیق کرد.

استاندار لرستان خاطر نشان کرد: لرستان یکی از استان‌های زیبا با آب و چشمه‌های فراوان، جنگل‌های انبوه و آبشارهای فراوان در کشور است که می‌توان از آن به عنوان بهشت‌ گردشگری کشور نام برد.

وی لرستان را استانی زیبا، امن و پر استعداد دانست و گفت: برای همه کسانی که بخواهند در این استان سرمایه‌گذاری کنند و گردشگرانی که قصد سفر به آن را داشته باشند فرش قرمز پهن خواهیم کرد.

خادمی با بیان اینکه آمادگی حمایت از کارآفرینان را داریم، افزود: همچنین کسانی که بخواهند در حوزه‌های گردشگری، صنعتی و کشاورزی فعالیت کنند را مورد حمایت قرار می‌دهیم.

استاندار لرستان یادآور شد: این استان دارای استعدادهای فراوانی است و از تمام ایرانیان و کارآفرینان دعوت می‌کنیم از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های آن بازدید کنند.

وی گفت: با حمایتی که دولت و مجموعه نظام از سرمایه‌گذاران می‌کند به طور قطع توفیقات خوبی برای استان به دست خواهد آمد.

خادمی بیان داشت: امیدوارم با روحیه ولایت‌مداری و شهیدپروری که مردم استان دارند و حمایت مسئولین به جایگاه شایسته خود بین استان‌های کشور است دست یابیم و به آنچه که درخور مردم برای رفاه و زندگی مطلوب است؛ برسیم.

کد مطلب 4105922

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