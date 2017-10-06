سیستان و بلوچستان نیازمند جذب ۱۲ هزار معلم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، علی اوسط هاشمی در دیدار با محمودرضا واعظ مهدوی، معاون توسعه آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اظهار داشت: در دیدار با وزیر آموزش و پرورش درخواست کردم تا منابع مالی خاص به بخش‌های مختلف از جمله اختصاص سهمیه جذب نیروی ویژه برای دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شود. این استان برای رسیدن به شاخص‌های آموزشی کشوری نیازمند جذب ۱۲ هزار معلم است.

استاندار سیستان و بلوچستان نرخ بی‌سوادی استان را ۴.۵ درصد یعنی ۹۰ برابر شاخص کشوری عنوان کرد و افزود: به دلیل نبود تمکن مالی شماری از خانواده‌ها، فرزندانشان از تحصیل محروم هستند. سازمان برنامه و بودجه کشور برای رفع مشکلات سیستان و بلوچستان در ۳ بخش اساسی شامل روستا با اولویت تعریف روستای نو منطبق با شرایط زمان، آموزش و پرورش با تکیه بر تربیت نیروی انسانی و اشتغال‌زایی در حوزه‌های معادن و شیلات ورود پیدا کند تا در دولت دوازدهم به شاخص‌های متوسط کشوری برسد.

وی ادامه داد: با رفع نیازها در این ۳ بخش در کنار زیرساخت‌هایی که در سیستان و بلوچستان در حال شکل گیری است، سرمایه پایدار شده و کمتر از نبود رشد، سخن به میان خواهد آمد. به همین منظور در نشست شورای معاونان سازمان برنامه و بودجه کشور باید دستیابی به برنامه هدفمند در این باره به بحث گذاشته شود تا با اختصاص بودجه مورد نیاز برای همیشه مشکلات این استان در اولویت‌های سه‌گانه ذکر شده برطرف شود.

هاشمی همچنین به دیدار خود با وزیر جهاد کشاورزی اشاره کرد و افزود: در این دیدار درخواست کردم به ازای واردات برنج مورد نیاز بازار ایران از پاکستان، خدمات فنی و مهندسی به این کشور صادر کنیم. همچنین از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کردم خط کشتیرانی جمهوری اسلامی در بندر چابهار با هدف استفاده از ظرفیت این بندر راه‌اندازی شود.