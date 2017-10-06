برجام برای ملت برکتی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعربعلی جباری در خطبههای نماز جمعه بهشهر با تقدیر از برپایی باقوت و باشکوه مراسم های تاسوعا و عاشورا سید و سرور شهیدان اظهار داشت: تقویت روحیه استکبارستیزی، احساس تنفر از ظالم، نصرت و یاری دین، حمایت و وفاداری و بیعت با امام معصوم و در زمان غیبت بیعت با رهبری و پذیرش روحیه ایثار و شهادت ازجمله درسهای حماسه عاشورا است.
وی اظهار کرد: شهادت و عزت آری اما ننگ و خفت نه، شعار کربلا بود که بر اساس همین شعار مردم ما در انقلاب، استقلال و زیر بار ظلم نرفتن بود و ما زیر با استکبار و ظلم و ستم نرفته و نخواهیم رفت و تقابل همیشگی با دنیای استکبار، برگرفته از روحیه استکبارستیزی مردم ما با درسآموزی از عاشورای حسینی است.
وی با گرامیداشت روز و هفته نیروی انتظامی گفت: دشمن برای انقلاب ما سه هدف دارد، کوتاهمدت، میانمدت و درازمدت دارد و ایجاد ناامنی مثل طلاق، مفاسد اخلاقی، بدحجابی و مواد مخدر برنامه کوتاهمدت دشمن است و تلاش دارند تا ناامنی ایجاد کرده و فتنه ۸۸ را تکرار کنند.
خطیب جمعه بهشهر بیان داشت: هدف میانمدت آنان اقتصاد و معیشت مردم است که میخواهند بیکاری را افزایش و راه را برای اشتغال جوانان سد کنند و باید بستر کار را فراهم کنیم و تسهیل کنیم.
وی گفت: هدف بلندمدت دشمن هم در برابر نظام ما شعار تغییر نظام است و دم از تغییر رفتار ایران میزنند یعنی روحیه استکبارستیزی نداشته باشیم، نماز جمعه نیاییم و شهدا را گرامی نداریم.
امامجمعه بهشهر با اشاره به سفر اردوغان به ایران و دیدار با رهبری گفت: رهبری هوشمندانه و عالمانه مسائل را در اقلیم کردستان و مسائل مختلف بیان کردند و اعلام داشتند که دشمنان در پی تشکیل اسراییل جدید برای نزاع و درگیری و اختلافافکنی است.
وی اظهار کرد: خانواده و اخلاق خانواده از ضروریترین مباحث روز است که عواملی میتواند در تخریب بنیان خانواده اثرگذار باشد که نزاع بیمورد، جدال و ستیزهجویی میان اعضای خانواده یکی از این موارد است و باید حذر شود چون تردید و شک ایجاد کرده و محبت را از بین میبرد.
حجتالاسلام جباری ادامه داد: سوءخلق، بدرفتاری و بد گفتاری در خانواده هم خطرناک است و کانون باصفای خانواده را به کانون ویرانگر تبدیل میکند و راه پیروزی بر شیطان درون و بیرون، دل را درگرو تقوا نهادن و مقابله با هوای نفسانی است.
حجتالاسلام جباری افزود: تقوا داروی بیماریهای قلبی و روحی است و انسان مؤمن در پرتو تقوا میتواند زنگارها را از دل بزداید و دل را عرش رحمان و بیتالله الاکبر قرار دهد.
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