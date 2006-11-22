مشکلات اقلیت مسلمان باید با تدبیر و عاقلانه برطرف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز دکتر عبدالحق انصاری رئیس گروههای اسلامی هند گفت : اقلیت مسلمان نیازمند توجه و اهتمام کشورهای غیر اسلامی هستند تا بی آن که تبعیضی صورت گیرد به ادای آموزه های دینی خود بپردازند.

وی افزود : اقلیت مسلمان در کشورهای غیر اسلامی باید از آزادی عبادت و ادای شعائر دینی برخوردار باشند و دولتهای آنها نیز باید برای حمایت از حقوق آنها از هیچ کوششی فروگذاری نکنند.

رئیس گروههای اسلامی هند با بیان اینکه حفظ حقوق بشر و همزیستی با غیر مسلمانان برای حمایت از ارزشهای اسلام ضروری است، تصریح کرد : همانگونه که غیر مسلمانان در کشورهای اسلامی در چارچوب احترام به دیگران و با حفظ حقوق بشر در کنار مسلمانان مسالمت آمیز زندگی می کنند، مسلمانان نیز با رعایت اصول خاص دینی خود می توانند در کنار غیر مسلمانان تشریک مساعی کنند.

دکتر عبدالحق انصاری با اشاره به اینکه وجود مشکلات مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی بر کسی پوشیده نیست، یاد آور شد : مسلمانان باید به منظور دوری از خشونت به آموزه های اسلام رجوع کنند و با تبیین آئین و اصول این دین راههای گفتگو با غیر مسلمانان را به صورت منطقی و عقلانی باز کنند.

وی در پایان افزود : از دیگر وظایف اقلیت مسلمان که همیشه بر آن تأکید می شود حفظ هویت و احترام به دیگری است و اینکه آنها باید مشکلات خود را با تدبیر، تعقل، حکمت، صبر و نگاه به آینده برطرف کنند و این کار جز با جدیت و انسجام آنها انجام نمی گیرد.