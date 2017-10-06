نیروی انتظامی حافظ امنیت همه مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمود علیپور در پایان خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان بشرویه و در جمع نماز گزاران گفت: نیروی انتظامی از بدنه خود مردم است و وظیفه خدمت رسانی به مردم را دارد و خرسندیم که در زمینه برقراری امنیت برای تمامی اقشار جامعه و مردم شریف ایران تلاش می کنیم.

وی افزود: امنیت برای تمام آحاد جامعه بوده و ما برای برقراری امنیت همه مردم خارج از نگاه به مسائل قومیتی و سیاسی تلاش می کنیم.

فرمانده انتظامی شهرستان بشرویه اظهار داشت: نیروی انتظامی وابسته به هیچ نهادی نبوده و نیست وهمه سبزپوشان این مجموعه، گوش به فرمان و دستور وحکم مقام معظم رهبری هستند.

سرهنگ علیپور تاکید کرد: نیروی انتظامی باید در کنار جمهوری اسلامی ایران باشد و خوشبختانه همه سربازان نیروی انتظامی نیز با همین هدف ارائه خدمت می کنند.

وی همچنین از همکاری مردم، ادارات و نهاد ها با مجموعه نیروی انتظامی تشکر کرد.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بشرویه از امنیت و آرامش بالا در سطح شهرستان بشرویه خبر داد وگفت: برای حفظ امنیت بیشتر نیازمند همکاری و اعتماد مردم به این مجموعه هستیم که خوشبختانه در شهرستان بشرویه این مهم محقق شده است.

وی اظهار داشت: در ابعاد مختلف در جهت ارتقا سطح خدمات علمی و پیشگیری از مسائل و معضلات اجتماعی و خطرات احتمالی دست یاری به سوی همه مردم و صاحب نظران دراز می کنیم.

سرهنگ علیپور بیان کرد: نیروی انتظامی در تمامی لحظات آماده مقابله با هرگونه خطرات و هجمه های دشمن را دارد و در این راه ۱۳هزار شهید تقدیم نظام کرده است.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بشرویه همچنین به توصیه های مقام معظم رهبری(ره) اشاره کرد وگفت: توصیه مقام معظم رهبری بیشتر بر جلوگیری و ممانعت از ورود و استفاده موادمخدر، برخوردبا قاچاق کالا و بررسی فضاهای مجازی ست.

سرهنگ علیپور افزود: تلفات جاده ای نیز که در جاده های کشور منجر به کشته شدن ۱۷هزار نفر شده هم یکی دیگر از دغدغه های مقام معظم رهبری ست.

وی اظهار داشت: هفته ای معادل یک سقوط هواپیمایی بولینگ 300 نفره تلفات جاده ای داریم که این یک معضل بزرگ است و تمامی تشدیدها و اخطارهای پلیس تنها برای نجات جان افراد و خانواده ها است.