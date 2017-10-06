۱۴ میلیارد تومان وام به نیازمندان سیستان‌ و بلوچستان پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد سیستان و بلوچستان، وحید نجفی اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون ۴ هزار و ۵۶۶ فقره وام با اعتبار ۱۴ میلیارد و ۶۱۴ میلیون تومان به نیازمندان استان پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه توانمندسازی مددجویان در تمام زمینهها به ویژه در زمینه اشتغالزایی، مسکن، فرهنگی و اجتماعی از مهمترین برنامههای کمیته امداد است، افزود: برای این مهم سعی شده با ارائه تسهیلات کم بهره، شرایط برای توانمندسازی آنها فراهم شود.
قائم مقام کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان با اشاره به توزیع کارتهای شتابی مددجویان در سال جاری، ادامه داد: کارتهای شتاب مددجویان تحت حمایت ابزاری بسیار مناسب برای برداشت و انتقال وجوه در تمامی دستگاههای خودپرداز «ATM»، پایانههای فروش «POS» و بانکهای عضو شبکه شتاب است.
نجفی با بیان اینکه اعتبار مالی این کارت توسط کمیته امداد تأمین میشود، افزود: کارت اعتباری با مبلغ ۲ میلیون تومان تا ۱۰ میلیون تومان تسهیلات کارگشایی قابل ارائه بوده و مددجویان میتوانند برای تشکیل پرونده و بهرهمندی از این نوع تسهیلات به دفاتر کمیته امداد مراجعه یا از طریق این صندوق تقاضای خود را مطرح کنند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۱ میلیارد و ۹۵۹ میلیون تومان تسهیلات اشتغال و کارگشایی به مددجویان تحت حمایت پرداخت شده، یادآور شد: از ابتدای سال تاکنون ۴ هزار و ۵۶۶ فقره وام با اعتبار ۱۴ میلیارد و ۶۱۴ میلیون تومان از طریق صندوق قرضالحسنه کمیته امداد به نیازمندان پرداخت شده که از این تعداد ۴۶۵ فقره تسهیلات اشتغالزایی و ۴ هزار و ۱۰۱ فقره وام کارگشایی است.
قائم مقام کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان افزود: وامهای کمیته امداد علاوه بر مددجویان به خانواده های نیازمند نیز تعلق میگیرد تا بتوانیم به اهداف خود برای ارتقای توانمندی جامعه هدف برسیم.
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