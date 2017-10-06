  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۱

قائم مقام کمیته امداد سیستان و بلوچستان:

۱۴ میلیارد تومان وام به نیازمندان سیستان‌ و بلوچستان پرداخت شد

۱۴ میلیارد تومان وام به نیازمندان سیستان‌ و بلوچستان پرداخت شد

زاهدان - قائم مقام کمیته امداد سیستان و بلوچستان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۴ هزار و ۵۶۶ فقره وام با اعتبار ۱۴ میلیارد و ۶۱۴ میلیون تومان به نیازمندان استان پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد سیستان و بلوچستان، وحید نجفی اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون ۴ هزار و ۵۶۶ فقره وام با اعتبار ۱۴ میلیارد و ۶۱۴ میلیون تومان به نیازمندان استان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه توانمندسازی مددجویان در تمام زمینه‌ها به ویژه در زمینه اشتغال‌زایی، مسکن، فرهنگی و اجتماعی از مهمترین برنامه‌های کمیته امداد است، افزود: برای این مهم سعی شده با ارائه تسهیلات کم بهره، شرایط برای توانمندسازی آنها فراهم شود.

قائم مقام کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان با اشاره به توزیع کارت‌های شتابی مددجویان در سال جاری، ادامه داد:  کارت‌های شتاب مددجویان تحت حمایت ابزاری بسیار مناسب برای برداشت و انتقال وجوه در تمامی دستگاه‌های خودپرداز «ATM»، پایانه‌های فروش «POS» و بانک‌های عضو شبکه شتاب است.

نجفی با بیان اینکه اعتبار مالی این کارت توسط کمیته امداد تأمین می‌شود، افزود: کارت اعتباری با مبلغ ۲ میلیون تومان تا ۱۰ میلیون تومان تسهیلات کارگشایی قابل ارائه بوده و  مددجویان می‌توانند برای تشکیل پرونده و بهره‌مندی از این نوع تسهیلات به دفاتر کمیته امداد مراجعه یا از طریق این صندوق تقاضای خود را مطرح کنند.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۱ میلیارد و ۹۵۹ میلیون تومان تسهیلات اشتغال و کارگشایی به مددجویان تحت حمایت پرداخت شده، یادآور شد: از ابتدای سال تاکنون ۴ هزار و ۵۶۶ فقره وام با اعتبار ۱۴ میلیارد و ۶۱۴ میلیون تومان از طریق صندوق قرض‌الحسنه کمیته امداد به نیازمندان پرداخت شده که از این تعداد ۴۶۵ فقره تسهیلات اشتغال‌زایی و ۴ هزار و ۱۰۱ فقره وام کارگشایی است.

قائم مقام کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان افزود: وام‌های کمیته امداد علاوه بر مددجویان به خانواده های نیازمند نیز تعلق می‌گیرد تا بتوانیم به اهداف خود برای ارتقای توانمندی جامعه هدف برسیم.

کد مطلب 4105933

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها