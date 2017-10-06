به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان که در مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) در بندرعباس برگزار شد، کشتی‌سازی را صنعتی بسیار مهم و اثرگذار برای کشور دانست و بیان داشت: این مجموعه با مدیریت و برنامه‌ریزی‌های درست و همچنین با اراده و باور صحیح مدیران و کارکنان آن در مسیر درستی قرار گرفته و موفقیت‌های خوبی را رقم زده است.

وی ادامه داد: یکی از توفیقات بزرگ مجموعه کشتی‌سازی این بوده که عملیات‌هایی که پیش از این توسط خارجی‌ها در کشور انجام می‌شد امروز با تلاش متخصصان داخلی در این مجتمع و با اراده بالا و ریسک همراه با دانایی به دست توانای فرزندان این مملکت در مجموعه ایزوایکو در حال انجام است.

استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌های اجرایی استان باید نگاه خاصی به مجموعه کشتی‌سازی داشته باشند، افزود: در دوران سخت تحریم، واحدهای تولیدی و به خصوص بخش صنعت دچار مشکلات بسیاری شدند و نیاز است برای رفع این مشکلات با نگاهی ویژه به بخش صنعت کمک کنیم.

همتی تصریح کرد: اقدامات مبارکی در کشتی‌سازی انجام شده و همه باید در کنار این مجموعه قرار بگیریم و به آن کمک کنیم تا به رقیب بزرگی برای شرکت‌های خارجی تبدیل شود.

وی بر ضرورت رفع مشکلات مجموعه کشتی‌سازی از جمله در بخش مالیات و تامین اجتماعی تاکید کرد و اظهار داشت: تمامی دستگاه‌ها باید کمک کنند تا صنعت کشور بیشتر رونق بگیرد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه باید به کیفیت و زمان اجرای پروژه‌ها در مجتمع کشتی‌سازی توجه ویژه‌ای شود، اضافه کرد: نیاز است از وجود نیروهای خلاق در جهت نوآوری‌های بیشتر در این مجموعه بیشتر استفاده شود.

همتی گفت: باید آینده و دورنمای مشخصی برای ایزوایکو تعیین شود و در راستای تحقق هدف مشخص گام برداشته شود.

در این نشست با دستور استاندار هرمزگان تصمیماتی در جهت رفع سریع برخی موانع و مشکلات مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) در بخش مالیات و تامین اجتماعی اتخاذ شد.

پس از این جلسه نیز استاندار هرمزگان از بخش‌های مختلف مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) در بندرعباس بازدید کرد.