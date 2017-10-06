به گزارش خبرگزاری مهر، کشورهای ایران، ایتالیا، ارمنستان، و اوکراین در سال ٢٠١٧ میلادی متقاضی میزبانی رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان بصورت مستقل و مشارکتی بودند که پیرو آخرین مذاکرات صورت گرفته با اتحادیه جهانی کشتی در نهایت مقرر شد ایران میزبانی چهارمین دوره این رقابتها را بر عهده گیرد.

فدراسیون کشتی ایران با تقاضای میزبانی چند باشگاه حاضر در رقابت ها و چند استان، برای تعیین میزبان چهارمین دوره رقابت های جام باشگاه های جهان روبروست و تا چند روز آینده شهر میزبان این مسابقات بصورت رسمی اعلام خواهد شد.

چهارمین دوره این رقابت‌ها روزهای ۱۶ و ۱۷ آذرماه برگزار می شود و با توجه به پیگیری های صورت گرفته علاوه بر تیمهای کشورمان، بیش از 10 تیم باشگاهی از کشورهای مختلف دنیا، از جمله تایتان مرکوری آمریکا ، باشگاه حمید حمید اف داغستان روسیه و ... برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.



این مسابقات سال گذشته به میزبانی اوکراین برگزار شد و تیم تایتان مرکوری آمریکا به مقام قهرمانی رسید.