بدعهدی آمریکا در زمینه برجام نشان از ضعف آنها است

سید مصطفی میر سلیم در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ما اقدامات خوبی را در طول مذاکرات انجام دادیم و حجت بر همه تمام شد و همه دنیا فهمیدند که برنامه ما برنامه صلح طلبانه است و همه دنیا متوجه این قضیه شدند.

وی با بیان اینکه بدعهدی دولت آمریکا در زمینه برجام نشان از ضعف این دولت است، تاکید کرد: آمریکا از این موفقیتی که ایران به دست آورده راضی نیست چون نقشه هایی که بر ای بی ثباتی منطقه داشت از بین رفته است و دنبال بهانه هایی است که به وسیله آن ها بتواند به اهداف خود برسد و همه اینها بهانه هایی است که نشان دهنده ضعف آن ها است.

میرسلیم با اشاره به اقدامات دولت ترامپ در زمینه برجام، گفت: دولتی که در حال حاضر در آمریکا مستقر است منافع اش از فروش اسلحه و ایجاد تنش در نقاط مختلف جهان است و دولتی که مبانی اش فروش اسلحه است نمی توانند در جهان مدعی این باشند که امنیت دنیا را برقرار کنند چون سودشان در فروش اسلحه است به این ترتیب اینها در منطقه اختلاف درست می کنند.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی موضع گیری های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در خصوص برجام برحق بوده است، افزود: آمریکا سعی می کند به بهانه های واهی و بی اساس در مسیر اجرای برجام مانع ایجاد کند و به همین دلیل بحث فعالیت های موشکی ایران را بهانه قرار داده است.

میرسلیم با بیان اینکه همه آحاد جامعه باید بر ای افزایش اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش کنند، گفت: اولین سفر ترامپ به عربستان برای ایجاد اختلاف بود که نشانه خباثت بود.

وی با تاکید بر لزوم اتحاد و وحدت اصولگرایان، آینده سیاسی اصولگرایان را خوب و روبه رشد دانست، افزود: همه باید با هم متحد باشند و کشور را بسازند و به سرانجام مطلوب برسانند و در آینده نجات دهنده کشور همین اتحاد خواهد بود.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه مذاکرات بین اصولگرایان برای تحقق وحدت در حال انجام است، گفت: اصولگرایان در قالب زمانی شکل گیری جمنا فرصت زیادی نداشتند. بالاخره نزدیک انتخابات بود و باید یک کارهایی را انجام می دادند و در این مدت زمان محدود فقط تا همین حد می توانستند کار کنند.

میرسلیم با تاکید بر اینکه عملکرد اصولگرایان در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازهم خوب بود، گفت: مذاکرات در حال انجام است تا در انتخابات مجلس اصولگرایان به وحدت کامل برسند.

وی با ابرازی امیدواری به آغاز وحدت و اجماع بین اصولگرایان از انتخابات مجلس آینده، گفت: اصولگرایان با جذب و تثبیت ۴۰ درصد از آرا در انتخابات ریاست جمهوری دور دوازدهم توانستند عملکر خوبی داشته باشند.