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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۹

تیم دوبل دختران دارت ایران قهرمان جهان شد

تیم دوبل دختران دارت ایران قهرمان جهان شد

تیم دارت دختران ایران در بخش دوبل مسابقات جوانان جهان به عنوان قهرمانی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، دنیز هشتبران و مهشاد عوض زاده ترکیب تیم دوبل دارت دختران ایران در مسابقات جهانی جوانان را تشکیل دادند. این تیم در فینال این رقابت ها که در ژاپن جریان دارد با نتیجه ۶ بر ۵ مقابل هلند به برتری دست یافت و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

هلند در مرحله مقدماتی این رقابت ها نیز مغلوب تیم دوبل دختران ایران شده بود. تیم کشورمان پیش از صعود به فینال، علاوه بر هلند مقابل تیم های سوئد، کانادا، آفریقای جنوبی، دانمارک و ایرلند پیروز شده بود.

مدال طلای تیم دوبل دختران، دومین مدال ایران در مسابقات جهانی جوانان دارت است. پیش از این امیرعلی میرزایی در بخش انفرادی صاحب مدال برنز شده بود، همچنین دنیز هشتبران نیز با صعود به فینال بخش انفرادی دختران در آستانه کسب یک مدال دیگر قرار دارد.

کد مطلب 4105945
زینب حاجی حسینی

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