به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غیاثالدین طهمحمدی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه همدان با بیان اینکه دشمنان دین همواره فعالیت دارند و به هر بهانهای دنبال مقابله با اسلام هستند، گفت: آمریکاییها ۵ سال پیش داعش را به وجود آوردند و با این همه جنایت باز هم از این گروهک تروریستی حمایت میکنند.
آیت الله محمدی همهپرسی کردستان عراق را نقشه آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و با بیان اینکه بارزانی فریب حرف دشمن را خورده است، گفت: باید از عاشورا درس گرفت و تحت تاثیر تحریف دشمن قرار نگرفت.
وی بابیان اینکه در این شرایط هر کسی اطلاعات کافی نداشته باشد باخته است، گفت: دشمن با تمام قدرت و هزاران ترفند شیطانی در میدان است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان افزود: امروز عدهای دنبال تحریف عناصر و ارکان انقلاب و تأیید مواضع آمریکا هستند که باید هوشیار بود.
وی از دشمنیهای آل سعود سخن گفت و ادامه داد: آل سعود در سازمان ملل در فهرست سیاه کودککشی قرار گرفته و همه اصول را زیر پا گذاشته است.
امام جمعه همدان در بخش دیگری از سخنانش با تبریک هفته نیروی انتظامی عنوان کرد: نیروی انتظامی برای تامین امنیت با مسائل زیادی مواجه است و مردم باید این مجموعه را بشناسند و قدردان فعالیتهای آن باشند.
وی همچنین با اشاره به برگزاری مراسم سالگرد شهید همدانی عنوان کرد: سردار همدانی مرد بزرگی بود که روی همدان را در دفاع از اسلام سفید کرد.
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