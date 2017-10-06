محل مناسبی برای تجمعات ملی مذهبی در ارومیه ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه با بیان اینکه ارومیه محل مناسبی برای برپایی تجمعات عمومی ملی و مذهبی ندارد اظهارداشت: باید متولیان مسائل مدیریت شهری به فکر ایجاد چنین مکانی باشند.

وی با اشاره به عزادارای مردم ارومیه و استان در ماه محرم امسال افزود: مسئولان فرهنگی جامعه باید کاملا دقت کنند تا نقاط ضعف در سال‌های آینده جبران شود و نقاط قوت تقویت شود.

امام جمعه ارومیه با تاکید بر اینکه تمامی مراسمات عزاداری باید در مساجد برگزار شود عنوان کرد: از جمله ضعف‌ها و آسیب‌ها می‌توان به کشاندن عزاداری‌ها به خیابان‌ها اشاره کرد و باید عزاداری‌ها و مجالس به‌گونه‌ای باشد که در مساجد برپا شود و مساجد خالی نماند.

حجت الاسلام قریشی اضافه کرد: تاسوعا و عاشورا باید یک مکانی در نظر گرفته شود که در این اماکن عزاداری شود و به حضور دسته‌جات عزاداری‌ها بر سر اهل قبور و اماکن زیارتگاهی امازاده‌ها در هیچ جایی اشاره نشده است و باید مسئولان تلاش کنند هوای نفس را زیر پا بگذارند و همگان را دور هم جوع کنند و عزاداری صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: عزاداری برای امام حسین (ع) نباید سبب آزردگی خاطر فردی شود و در این میان عده‌ای هستند که تا نیمه شب عزاداری می‌کنند و صدای طبل‌ها آسایش را از مردم می‌گیرد و تمامی عزاداران باید به این موضوع توجه کنند عزاداری داشته باشند که مورد قبول سالار شهیدان (ع) قرار گیرد.

امام جمعه ارومیه در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه به آغاز هفته نیروی انتظامی اشاره و عنوان کرد: امنیت و آسایشی که امروز در جامعه ما حاکم است به تلاش مرزبانی، نیروهای انتظامی و پلیس برمی‌گردد و زحمت قسمتی از این مهم بر عهده این عزیزان است.

حجت الاسلام قریشی همچنین با تبریک روز سالمندان افزود: در قرآن کریم پس از خداوند به احترام نسبت به والدین اشاره می‌شود و در برخی مواقع مشاهده می‌شود که فرزندان بدون هیچ دلیلی پدر و مادر خود را در خانه سالمندان رها می‌کنند که اقدامی بسیار زشت و ناشایست است.

وی تاکید کرد: نمی‌گوییم خانه سالمندان وجود نداشته باشد بلکه برای مواقع ضروری ایجاد شود و اگر بدون هیچ دلیلی والدین به خانه سالمندان انتقال یابند فرزندان مورد غضب خداوند متعال قرار می‌گیرند.

حجت‌الاسلام‌ قریشی همچنین با دعوت مردم به رعایت تقوای الهی و دوری از محرمات الهی اظهار داشت: مردم آذربایجان غربی در ماه محرم به خوبی نسبت به امام حسین (ع) و اهل بیت ایشان عرض ارادت کردند و امیدواریم این عزاداری‌ها مورد قبول پروردگار متعال قرار گیرد.