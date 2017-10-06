۹ هزار و ۹۰۰ نفر سالمند در هرمزگان زندگی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، بهروز اکرمی در نشست شورای سالمندان استان هرمزگان با بیان اینکه هرمزگان جزء جوان‌ترین استان های کشور است، عنوان کرد: نیاز سالمندان باید شناسایی و برای تامین آن‌ها برنامه ریزی شود. برای پیشرفت هر اداره باید از تجارب سالمندان و بازنشستگان استفاده شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان ادامه داد: براساس شناسایی سازمان بهزیستی، هرمزگان ۹ هزار و ۹۰۰ نفر سالمند دارد و به مناسبت هفته سالمند طرح پیشگیری از معلولیت‌های دوران سالمندی و میان سالی در هرمزگان درحال اجراست.

اکرمی بیان داشت: این طرح با هدف پیشگیری از بیماری‌ها و بهبود کیفیت زندگی افراد بین دو هزار سالمند استان اجرا شده است.

وی گفت: طرح پیشگیری از معلولیت‌های دوران سالمندی و میان سالی در شهرستان‌های بندرعباس، قشم، میناب، رودان، بستک، بندرخمیر، بستک، حاجی آباد و پارسیان اجرا شده است.