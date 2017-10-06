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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۰

در خطبه های نماز جمعه تبریز عنوان شد؛

همه پرسی کردستان عراق منطقه را تهدید می کند

همه پرسی کردستان عراق منطقه را تهدید می کند

تبریز - نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز گفت: همه پرسی کردستان عراق منطقه را تهدید می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی آل هاشم ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه تبریز که باحضور پرشور نمازگذاران تبریزی در مصلی حضرت امام خمینی تبریز برگزار شد، افزود: همه پرسی کردستان عراق خیانت به منطقه و تهدید منطقه است و مردم و مسوولان باید در این خصوص آگاهی و هوشیاری داشته باشند.

وی سپس با بیان اینکه باید وحدت را در منطقه حفظ کرد، ادامه داد: همه‌پرسی ابتدا توطئه رژیم صهیونیستی و سپس آمریکا است و این همه‌پرسی با  هدف اصلی ایجاد یک اسرائیل جدید در منطقه و اختلاف و نزاع در منطقه مطرح و انجام شده است.

امام جمعه تبریز با تاکید بر اینکه در باکو و ترکیه شاهد برگزاری مراسم های باشکوه و پرشور ماه محرم بودیم، افزود: این عزاداری های باکو در مقابل این توطئه های اسرائیل برگزار شد و تصاویر و ویدیوهای عزاداری های ترکیه ای ها و باکویی ها به جهان مخابره شد.

حجت الاسلام آل هاشم با اشاره به اینکه در کشور خودمان نیز مردم به خوبی و با عظمت مراسم های این ماه را برگزار کردند، ادامه داد: از عزاداران امام حسین(ع)، سخنرانان، مردم، مداحان  که برای رونق بخشیدن به عزاداری اباعبدالله حسین(ع) تلاش کردند، تشکر می کنم.

وی سپس با تقدیر از پاکبانان شهرداری گفت: باید قدردان پاکبانان شهرداری باشیم زیرا زیبایی و نظم شهر مدیون آنهاست و در این ماه نیز تلاش های زیادی کردند.

آل هاشم سپس توصیه ای نیز به مسئولان داشت و گفت:  از تمام مسوولان می‌خواهیم که هوشیار بوده و آگاه از توطئه‌ های دشمن باشند و فریب این توطئه‌ ها را نخورند.

کد مطلب 4105956

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