دولت برای ایجاد نظام هماهنگ پرداخت مستمری بازنشستگان لایحه بیاورد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی صبح امروزمجلس، نمایندگان لایحه استفساریه قانون الزام دولت به اقدام قانونی برای ایجاد نظام هماهنگ فراگیر پرداخت مستمری بازنشستگان را بررسی کردند. تفسیر نمایندگان از این قانون این بود که دولت می تواند در صورت نیاز در این زمینه لایحه ارائه کند.

در این لایحه استفساریه آمده است آیا دولت برای هماهنگ کردن دریافتی بازنشستگان با دریافتی شاغلین در مشاغل مشابه باید لایحه تقدیم کند یا مستقلا از طریق تغییر قوانین و مقررات مربوط عمل کند که نمایندگان تصویب کردند. دولت در صورت نیاز می تواند، برای هماهنگ کردن دریافتی شاغلین در مشاغل مشابه به دریافتی بازنشستگان لایحه بیاورد.

دولت درمحورهای دیگر این لایحه استفساریه آورده بود آیا بارمالی هجده هزار میلیارد ریالی اجرای این قانون باید از منابع صندوق های بازنشستگی پرداخت شود وبا اینکه توسط ملت تامین می شود.

همچنین دولت سئوال کرده اگر تامین بار مالی اجرای این قانون به عهده صندوق های بازنشستگی است. با توجه به ناتوانی این صندوقها در پرداخت هزینه ها، پرداخت باید چگونه انجام شود؟ و اثر تامین بار مالی اجرای این قانون به عهده دولت است با توجه به اینکه منابع این بار مالی در برنامه چهارم توسعه پیش بینی نشد است چگونه باید محل پرداخت این هزینه را مشخص کرد.

سئوال دیگر دولت در لایحه استفساریه این بود که منظور از بازنشستگان ، فقط بازنشستگان دولتی است که بازنشستگان غیر دولتی ها هم شامل این قانون می شوند.

نمایندگان مجلس در پاسخ به این سئوالات لایحه استفساریه فقط این پیشنهاد را تصویب کردند که در صورت نیاز دولت لایحه ارائه کند.