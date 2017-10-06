جداسازی کردستان عراق خیانت به منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی علما در خطبه‌های عبادی- سیاسی استان کرمانشاه با توصیه همگان به تقوا و پرهیزگاری، به آثار امام سجاد(ع) از جمله صحیفه سجادیه گفت: ایشان نقش بسیار مهمی در خنثی‌کردن تبلیغات بنی امیه داشتند و این نقش خیلی موثری بود و حضرت به آن صورت که باید آزادی نداشت.

وی افزود: اگر انسانی بفهمد خداوند روی او حساب بازکرده است، دنیا برای او کوچک و حقیر می شود و خواهان آن نیست.

امام جمعه کرمانشاه خواست خداوند از انسان را تقوا دانست و گفت: باید برای جلب رضای خداوند تقوای لازم را داشته باشیم و این درخواست خداوند از ما براساس روایات موجود است.

دشمن به دنبال اسلام دیگری است

وی در بخش دیگر از سخنانش اشاره ای به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با اردوغان، رئیس جمهور ترکیه داشت و گفت: بنابه فرمایشات ایشان، جداسازی کردستان از عراق و از بین رفتن یکپارچگی آنها، خیانت به منطقه بود و اگر کشورها تکه تکه شوند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

آیت‌الله علما افزود: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، دشمن دنبال ایجاد اسلام دیگری است و اسرائیل در قلب کشورهای اسلامی و دارای نفت و گاز قرار دارد و در این کشورها به دنبال ایجاد تفرقه برای دستیابی به اهدافش است.

جدایی کردستان عراق تنها به سود آمریکا و اسرائیل است

وی با بیان اینکه، جدایی کردستان از عراق تنها به سود و خواست آمریکا و اسرائیل است، تاکید و یادآوری کرد: آنها نسبت به احدی تعهد ندارند.

خطیب جمعه کرمانشاه با بیان اینکه هیچگاه استکبار که از کشورهایی چون آمریکا، اسرائیل و انگلیس تشکیل شده، قابل اعتماده نبوده و نیست، گفت: جداسازی کردستان عراق خطای غیرقابل بخششی است و این حرکت خیانت به منطقه است و باید هر اقدامی ممکن است، انجام شود.

نقش اسرائیل در جداسازی کردستان عراق

وی افزود: تنها اسرائیل جدایی کردستان از عراق را تأیید کرده است و تمام مشورت‌های آشکار و نهان این اقدام با اسرائیل بوده است.

آیت الله علما ادامه داد: مردم کردستان عراق در دامن رژیمی قرار گرفته‌اند، که ۷۰ سال است جوانان مسلمان فلسطین را می‌کشد.

تنها شعار اسرائیل آدم‌کشی است

وی تاکید و خاطرنشان کرد: کسی در دنیا اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و تنها شعار این رژیم آدم‌کشی است.

امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه همین افراد حاضر در کردستان عراق قانون اساسی این کشور را امضا کرده‌اند، گفت: کسی که امضای خود را قبول نداشته باشد و به آن خیانت کند قابل اعتماد نیست.

ملت عراق مقابل توطئه اسرائیل ایستادگی کنند

وی افزود: خوشبختانه هم اکنون و در مقابل این اتفاقات ملت فاخر و هوشمند عراق در مقابل توطئه اسرائیل ایستاده‌اند و باید ایستادگی کنند.

آیت الله علما، بهترین راهکار برای مقابله با اسرائیل را گوش به فرمان بودن مردم عراق نسبت به مرجع بزرگ آیت‌الله سیستانی دانست و گفت: آیت‌الله سیستانی خیرخواه تمام افراد با هر زبانی است.

جداسازی کردستان عراق راه را برای اسرائیل در منطقه باز می‌کند

خطیب جمعه کرمانشاه تاکید کرد: نباید راه را برای دشمن باز کنیم بنابراین کردستان عراق باید بیدار باشند و بدانند این اقدام خیانت بزرگی نه ‌تنها به عراق بلکه به جهان اسلام است و راه را برای کسی باز می‌کنند که کار او آدم‌کشی است.

وی در ادامه به ۱۴ مهر، روز دامپزشکی اشاره کرد و گفت: با توجه به مرزی بودن استان کرمانشاه باید روستائیان و کسانی که در کشتار دام فعالیت دارند، دقت لازم را در زمینه رعایت نکات بهداشتی و شرعی در ذبح دام داشته باشند.

لزوم تقویت روستائیان و عشایر از سوی دولت

آیت الله علما به ۱۵ مهر مصادف با روز روستا نیز اشاره کرد و گفت: باید روی روستائیان و عشایر حساب باز کرد و دستگاه‌ها و ادارات مربوطه باید این قشر را تقویت کنند.

وی تاکید کرد: اگر روستاها نباشند بسیاری از فعالیت‌های چون کشاورزی، دامداری و...درست انجام نمی شود و کار سخت خواهد شد.

اقتصاد مقاومتی به معنای ایجاد فضا برای اقدام و عمل مردم توسط دولت است

خطیب جمعه در کرمانشاه با اشاره به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی به این معناست که دولت فضا و بستر را برای اقدام و عمل مردم فراهم کند.

وی اشاره‌ای نیز به دیگر مناسبت های هفته و ۱۶ مهر و مناسبت های آن از جمله سالروز بمباران سومار و شهادت سردار شهید همدانی و همچنین روز جهانی کودک و روز پست داشت.

وی با بیان اینکه ۱۹ مهر ماه نیز سالروز تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به دستور مقام معظم رهبری است، گفت: این مجمع تشکیلاتی در قم است که با تمام کشورها و مذاهب مختلف اسلامی در ارتباط است.

امنیت موجود را مرهون تلاش‌های نیروی انتظامی هستیم

آیت‌الله علما با اشاره به هفته نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی یک نیروی پای کار است و در همه حال بدون توجه به تعطیلات و مراسمات، به دور از خانواده از بیابان تا خیابان ها را تحت پوشش قرار می دهند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: هم‌اکنون نظم و امنیت موجود را مدیون این عزیزان هستیم و سلامتی و موفقیت آنان را از خداوند متعال خواستاریم.

وی اشاره ای نیز به ۲۰ مهر، روز معلولان و سالمندان داشت و گفت: خانواده ها تا حد امکان سالمندان را به مراکز نگهداری ویژه آنان نسپارند، بلکه با وجود مشکلات سعی کنند، خود از آنها نگهداری کنند و این مزد سنگینی نزد خداوند دارد. افراد از این نعمت الهی یعنی وجود پدر و مادر در خانه غافل نشوند.