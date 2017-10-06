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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۰

امام جمعه فیروزکوه:

استقلال کردستان عراق تهدید برای امنیت خاورمیانه است

استقلال کردستان عراق تهدید برای امنیت خاورمیانه است

فیروزکوه- امام جمعه فیروزکوه گفت: استقلال کردستان عراق تهدید برای امنیت خاورمیانه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالله اسماعیلی در خطبه های این هفته نماز جمعه فیروزکوه با بیان این که  استقلال کردستان عراق تهدید برای امنیت خاورمیانه است، گفت: این طرح با هدف بر هم زدن امنیت خاورمیانه  و ایجاد بحران شدید در این منطقه مطرح شده است.

وی افزود :استکبار جهانی پس از آن که نتوانست با طرح تحریم ها مقابل قدرت هسته ای ایران بیاستد ؛ طرح استقلال کردستان عراق را برای تهدید در خاورمیانه عنوان کرده است.

اسماعیلی گفت : کشورهای منطقه باید با تمام قدرت در این موضوع وارد شوند و از نا امنی های احتمالی جلوگیری کنند.

خطیب نماز جمعه فیروزکوه در ادامه با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی افزود : نیروی انتظامی در خاکریز اول امنیت کشور است و این نیرو پرتلاش و از جان گذشته است.

اسماعیلی  گفت:نیروی انتظامی باید با خودسازی و خویشتن داری در مقابل توطئه ها بیاستد و ارزشها را فدای منافع شخصی نکند.

وی  افزود:  این نیروی مقتدر باید در کنار صبر جمعی و تعامل با مردم در راستای حفظ نظم و امنیت جامعه بکوشد.

امام جمعه فیروزکوه در پایان خطبه دوم نماز جمعه  تاکید کرد :  برجام مصوبه ای جهانی و بین المللی است و مذاکره مجدد  درباره آن هیچ معنایی ندارد.

کد مطلب 4105961

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