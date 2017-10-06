به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالله اسماعیلی در خطبه های این هفته نماز جمعه فیروزکوه با بیان این که استقلال کردستان عراق تهدید برای امنیت خاورمیانه است، گفت: این طرح با هدف بر هم زدن امنیت خاورمیانه و ایجاد بحران شدید در این منطقه مطرح شده است.

وی افزود :استکبار جهانی پس از آن که نتوانست با طرح تحریم ها مقابل قدرت هسته ای ایران بیاستد ؛ طرح استقلال کردستان عراق را برای تهدید در خاورمیانه عنوان کرده است.

اسماعیلی گفت : کشورهای منطقه باید با تمام قدرت در این موضوع وارد شوند و از نا امنی های احتمالی جلوگیری کنند.

خطیب نماز جمعه فیروزکوه در ادامه با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی افزود : نیروی انتظامی در خاکریز اول امنیت کشور است و این نیرو پرتلاش و از جان گذشته است.

اسماعیلی گفت:نیروی انتظامی باید با خودسازی و خویشتن داری در مقابل توطئه ها بیاستد و ارزشها را فدای منافع شخصی نکند.

وی افزود: این نیروی مقتدر باید در کنار صبر جمعی و تعامل با مردم در راستای حفظ نظم و امنیت جامعه بکوشد.

امام جمعه فیروزکوه در پایان خطبه دوم نماز جمعه تاکید کرد : برجام مصوبه ای جهانی و بین المللی است و مذاکره مجدد درباره آن هیچ معنایی ندارد.