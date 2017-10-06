خودروهای الکتریکی تهدیدی برای فروش طلای سیاه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، تحلیلگر بارکلیز (بانک چند ملیتی انگلستان با ۳۲۵ سال سابقه بانکداری) پیشبینی کرد که در سالهای آینده با افزایش تعداد کشورهایی که موتورهای احتراق داخلی را از خیابانهای خود کنار میگذارند، مصرف نفت به شدت کاهش خواهد یافت.
تحلیلگر کالاهای بارکلیز در یادداشتی تحقیقی نوشت: بهکارگیری خودروهای الکتریکی و مصرف سوخت بهبود یافته تا سال ۲۰۲۵، میتواند باعث حذف شدن تقاضای روزانه ۳.۵ میلیون بشکه نفت شود. این معادل تولید سومین تولیدکننده بزرگ اوپک، ایران، است که طبق آمار رویترز روزانه ۳.۸ میلیون بشکه نفت در روز تولید میکند.
اگر خودروهای الکتریکی یک سوم بازار خودرو را تا سال ۲۰۴۰ در اختیار بگیرند در این صورت میتوانند باعث حذف تقاضای روزانه ۹ میلیون بشکه نفت شوند که این معادل ۹۰ درصد از تولید عربستان سعودی است. طبق پیشبینی اوپک، تقاضای نفت جهان امسال برابر ۹۶.۸ میلیون بشکه در روز خواهد بود.
بارکلیز اشاره کرد که اخیرا برخی از مهمترین بازارهای خودرو جهان شروع به ممنوع کردن یا محدود کردن استفاده از خودروهای با سوخت فسیلی کردهاند. این شامل کشورهای پیشرفته اروپایی، مانند فرانسه، آلمان و انگلستان و همچنین بزرگترین بازارهای با رشد بسیار بالا؛ چین و هند میشود. ایالت کالیفرنیای آمریکا هم در نظر دارد این ممنوعیت را اعلام کند.
بارکلیز میگوید برای اطمینان، هنوز موانع گوناگون بر سر راه استفاده از خودروهای الکتریکی قرار دارد. هنوز به علت قیمت بالای این خودروها و عمر باتری کم آنها، ممکن است مصرفکنندهها نسبت به خرید آنها بیمیل باشند و هنوز این که صنعت خودرو بتواند تولید این خودروها را به سطح انبوه برساند، جای سوال دارد.
طبق اعلام بارکلیز، در سالهای آینده طیف خودروهای با آلودگی صفر در بازار گستردهتر میشود؛ اما همچنان میزان فروش آنها مانند قطرهای در ظرف آب کل بازار خودرو است.
طبق اعلام آژانس بینالمللی انرژی، سال گذشته فروش جهانی خودروهای الکتریکی با ارائه آپشنهای بیشتر و عملکرد بهتر خودروها، بیش از ۴۰ درصد رشد کرد. هرچند این آژانس اشاره کرد که ۲ میلیون خودروی الکتریکی که در سطح جادهها وجود دارند، هنوز تنها ۰.۲ درصد از ناوگان خودروهای سبک در سراسر جهان را به خود اختصاص دادهاند.
طبق اعلام اوپک خودروهای الکتریکی سال گذشته فقط ۱.۵ درصد تمام خودروهای جدید ثبت شده در اروپا را شامل میشدند.
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