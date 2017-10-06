امنیت خوب و پایداری در شهرستان عسلویه برقرار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی هاشمی نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه عسلویه با اشاره به اهمیت شرکت در مجالس عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) اظهار داشت: بایستی فراتر از چیزهایی که به آن اعتقاد داریم نسبت به تعظیم و تکریم مجالس عزاداری اهتمام داشته باشیم.

وی اضافه کرد: شرکت در مجالس امام حسین (ع) کمتر از زیارت آن حضرت نیست و مجالس آن حضرت هم مثل بارگاه آن حضرت محل استجابت دعا است.

امام جمعه عسلویه خاطرنشان کرد: تشرف و حضور در مجالس عزاداری امام حسین(ع) را دست کم نگیریم زیرا از مهمترین فضیلت‌هایی است که در آخرت دست ما را می‌گیرد. قدر این جلسات را بدانیم و با وقار و متانت و تکریم و تعظیم به تمام معنا در این جلسات شرکت کنیم.

وی در خطبه دوم با بیان بخش‌هایی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با خانواده شهید حججی، افزود: معظم له فرمودند خداوند به واسطه مجاهدت شهید حججی ملت عزیز ایران را در دنیا سربلند کرد و این شهید نماد جوان انقلابی و از معجزات انقلاب اسلامی است. خدا با بزرگ کردن این شهید نشان داد که نسل جوان امروز مخلصانه و صادقانه در پی جهاد فی سبیل الله است.

حجت‌الاسلام هاشمی‌نژاد بیان کرد: برخی می‌گویند جوان امروز مثل جوان ابتدای انقلاب نیست ولی دیدیم این جوان نشان داد که جوان امروز انقلابی و آیت‌الهی و معجزه انقلاب است.

وی به برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر شهید حججی اشاره کرد و ادامه داد: تشییع باشکوه این شهید سرافراز را همه دیدید؛ مردم اشک‌ریزان و با شور و هیجان از سراسر کشور در تشییع جنازه این شهید شرکت کردند. خدا او را به دنیا معرفی کرد.

امام جمعه عسلویه به ویژگی‌های شهید حججی اشاره کرد و افزود: ایمان و اخلاص او به ما درس می‌دهد؛ جذابیت او تنها با ایمان و اخلاص حاصل شد. ما مردم و مسئولان باید مراقب باشیم که فردای قیامت امثال شهید حججی‌ها یقه ما را بگیرند بگویند ما سر دادیم و خون دادیم و شما چه کردید.

وی از همه دست اندرکاران مجالس عزاداری دهه محرم، متولیان مجالس، هیئت‌های عزاداری و شرکت کنندگان در نماز ظهر عاشورا و تجمع روز عاشورا، شهردار و مجموعه شهرداری و روابط عمومی نیروی انتظامی بسیج و سپاه و همه نیروهای امنیتی که در تامین نظم و امنیت مجالس عزاداری مشارکت داشتند و همچنین از حضور برادران اهل سنت در مجالس عزاداری تشکر کرد.

امام جمعه عسلویه با تبریک هفته نیروی انتظامی و تقدیر از تلاش‌ها و زحمات شبانه‌روزی نیروی انتظامی در سراسر کشور بیان کرد: این عزیران کارهای بزرگی در بحث امنیت انجام می‌دهند. امنیت مقوله‌ای است که تا وقتی هست کسی متوجه نمی‌شود ولی وقتی امنیت سلب شود همه آن را حس می کنند.

وی ادامه داد: این عزیزان تلاش‌های زیادی برای تامین امنیت انجام می‌دهند و در بعضی مواقع هم مورد بی‌مهری قرار می گیرند. کارکنان نیروی انتظامی برای حفظ امنیت وقت صرف می‌کنند و امنیت خوب و پایداری درشهرستان ایجاد کرده‌اند که از فرماندهی پرتلاش نیروی انتظامی شهرستان تشکر و قدردانی می‌کنم.

سخنران نماز جمعه این هفته سرهنگ سهام صالحی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان عسلویه بود که به بیان گزارش فعالیت‌های یک‌ساله این نیرو در شهرستان عسلویه اشاره کرد.