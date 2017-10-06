فتنه خط قرمز نظام است و حامیان فتنه گران از چشم مردم می افتند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی قابل در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین که در مسجد النبی برگزار شد اظهارداشت: اگر هنجارهای جامعه توسط عده ای شکسته شود وظیفه داریم با امر به معروف و نهی از منکر از آن جلوگیری کنیم.

وی افزود: متاسفانه دیده می شود برخی افراد ارزشهای جامعه را زیر سوال برده و با بی حجابی و هنجار شکنی شئونات اسلامی را زیر سوال می برند که وظیفه داریم به آنها تذکر دهیم و نگذاریم منکر در جامعه ترویج شود.

امام جمعه موقت قزوین تصریح کرد: عده ای با شعار دفاع از حقوق زنان و عدالت جنسیتی که برگرفته از سند ننگین ۲۰۳۰ است می خواهند حریم ها را بشکنند که نباید در این زمینه بی تفاوت باشیم.

وی اضافه کرد: در جهان پر آشوب کنونی که فساد همه جا را فرا گرفته بحمدالله جمهوری اسلامی تلاش کرده با حاکم کردن ارزشها، حامی واقعی زنان باشد و امروز بانوان با حفظ موازین شرعی و رعایت

شئونات اسلامی قادرند در همه عرصه ها فعالیت کنند و هیچ محدودیتی برای آنها نیست.

حجت الاسلام قابل گفت: ایران اسلامی مانند کشتی نوح است که هر کس سوار آن شود نجات پیدا می کند و ایران به عنوان مهد فضیلت و اخلاق موجب امیدواری کشورهای اسلامی تحت ستم است.

قدردان خدمات نیروی انتظامی هستیم

وی با اشاره به هفته نیروی انتظامی اظهارداشت: نیروی انتظامی با تلاش شبانه روزی توانسته امنیت و آرامش جامعه را محقق کند و در برخورد با متخلفان و هنجارشکنان موفق بوده است.

امام جمعه موقت قزوین یادآورشد: افزایش کشف جرائم در حوزه مواد مخدر و قاچاق کالا موجب کاهش جرائم در استان شده که جا دارد از این خدمات تقدیر شود.

حمایت از روستاییان به تقویت تولید کمک می کند

خطیب جمعه قزوین در خصوص روز روستا هم گفت: روستاییان کانون تامین امنیت مواد غذایی در کشورند و با حمایت از آنها می توانیم به تولید و اقتصاد کمک کنیم.

وی اظهارداشت: اگر دولت بخواهد به اقتصاد مقاومتی کمک کند باید از روستاییان حمایت کرده و زمینه تامین معیشت و رونق اقتصادی روستا را مهیا کند در غیر این صورت باید به فکر شغل برای این افراد هم باشد.

قابل بیان کرد: در حالی که میوه های باغداران روی دستشان مانده چرا باید شاهد واردات میوه از خارج باشیم و به اقتصاد کشاورزان آسیب بزنیم این روند باید اصلاح شود و توجه به روستا در عمل از دولتمردان دیده شود.

وی اظهارداشت: از مسئولان انتظار می رود در برابر برخی مسائل درایت لازم را داشته باشند و فقط نظاره گر نباشند برای نمونه چرا باید وقتی بارندگی زیاد می شود فقط هشدار بدهیم که مراقب سیل باشید اما هیچ کاری نکنیم.

قابل گفت: باید مدیران قبل از آمدن سیل به فکر چاره باشند و برای مدیریت آبهایی که بعد از سیل هدر می رود و گاهی ویران کننده است فکری کنند و برای مهار آن برنامه داشته یاشند.

وی اضافه کرد: نباید هنر مدیران ما فقط هشدار دادن باشد و نتوانیم جلوی خسارت را بگیریم.

فتنه گران را فراموش نمی کنیم

حجت الاسلام قابل در ادامه خطبه های نماز اظهارداشت: روزهای عاشورا یادآور فتنه برخی افراد خائن و فرصت طلب است که باید مراقب باشیم و این روزهای تاریخی را فراموش نکنیم و بدانیم خط قرمز نظام، فتنه است.

وی بیان کرد: فتنه گران هنوز توبه نکرده و از خیانت خود پیشمان نیستند و هنوز ایادی آنها در کشور فعالند و برخی از آنها به کار گمارده می شوند و برخی با آنها نشست و برخاست دارند.

قابل گفت: معلوم نیست کسانی که با فتنه گران می نشینند و عکس یادگاری می گیرند دنبال چه چیزی هستند و می خواهند چه درجه ای بگیرند اما بدانند هر کس با فتنه گران بنشیند از چشم مردم خواهد افتاد.

وی اضافه کرد: مردم خاطره آتش زدن بسیجی، کتک زدن سرباز نیروی انتظامی و توهین به مقدسات و شعار علیه ارکان نظام را فراموش نکرده اند و امروز همان فتنه گران در صدد پرونده سازی علیه قوه قضائیه هستند تا منسوبان رهبری را خدشه دار کنند.

آمریکا میدان دار تجزیه عراق است

خطیب جمعه قزوین به همه پرسی در کردستان عراق هم اشاره کرد و اظهارداشت: شک نداریم که پشت نقشه همه پرسی در کردستان عراق را اسرائیل و آمریکا اداره می کنند و متاسفانه مردم کردستان عراق هم از آن غافلند.

وی بیان کرد: امروز که داعش در حال نابودی است استکبار تلاش می کند با ایجاد اسرائیلی دیگر در منطقه این خسارت را جبران کند و با خودمختاری در کردستان دنبال فتنه جدیدی در عراق است.

امام جمعه موقت قزوین اظهارداشت: کسانی که پرچم اسرائیل را در کردستان عراق در دست گرفتند نمی دانند چه بلایی در آینده بر سرشان خواهد آمد و در خواب غفلتند که دیر بیدار خواهند شد.

در برجام فریب خوردیم

حجت الاسلام قابل در ادامه به موضوع برجام اشاره کرد و گفت: یک بار در برجام فریب خوردیم و همان کسانی که مسائل برجام را محرمانه دانستند امروز اعتراف کرده اند که به آمریکا نمی توان اعتماد کرد اما باید از مردم عذرخواهی کرده و اعلام کنند که با برجام و اعتماد به آمریکا هیچ چیزی نصیب کشور نشد.

نسل جوان در صحنه است

خطیب جمعه قزوین در خصوص حضور گسترده مردم در تشییع شهید حججی بیان کرد: این حضور و دیدار خانواده شهید حججی با رهبری نشان داد سرمایه گذاری دشمنان برای انحراف نسل جوان شکست خورده و در ایران اسلامی جوانان زیادی مانند شهید حججی فکر می کنند و آماده دفاع از حریم ولایت و حرم هستند.

وی در مورد بازگشت حجاج از سفر حج نیز گفت: رفتن به این مراسم موجب نمی شود که دشمنان خود را فراموش کنیم و مردم بصیر ما هرگز حمایت ال سعود از داعش و جنایات آنها در یمن را از یاد نخواهند برد و هوشیار هستند.

حجت الاسلام قابل در خصوص سالروز شهادت حاج حسین همدانی هم نکاتی را یادآورشد.



