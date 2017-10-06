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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۴

در سفر وزیر کار صورت پذیرفت

افتتاح چند طرح خدماتی با حضور وزیر کار در کاشمر

افتتاح چند طرح خدماتی با حضور وزیر کار در کاشمر

کاشمر- چند طرح خدماتی با حضور وزیر کار در کاشمر به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگارمهر، چند طرح خدماتی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهرستان کاشمر به بهره برداری رسید. 

این طرح ها شامل مرکز مددکاری اجتماعی و چند طرح در حوزه اشتغال است. 

 مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی در این مراسم گفت: اقدامات خوبی در راستای کاهش طلاق در شهرستان های این استان انجام شده است. 

حمیدرضا پوریوسف افزود: راه اندازی مرکز موقت مشاوره در کاشمر باعث کاهش ۳۰ درصدی طلاق در این شهرستان شده است. 

وی بیان کرد: به همین دلیل توسعه مراکز مددکاری و مشاوره در دستور کار بهزیستی خراسان رضوی قرار گرفته است که افتتاح این مرکز با حضور وزیر کار در همین راستا است.

کد مطلب 4105970

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