افتتاح چند طرح خدماتی با حضور وزیر کار در کاشمر

به گزارش خبرنگارمهر، چند طرح خدماتی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهرستان کاشمر به بهره برداری رسید.

این طرح ها شامل مرکز مددکاری اجتماعی و چند طرح در حوزه اشتغال است.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی در این مراسم گفت: اقدامات خوبی در راستای کاهش طلاق در شهرستان های این استان انجام شده است.

حمیدرضا پوریوسف افزود: راه اندازی مرکز موقت مشاوره در کاشمر باعث کاهش ۳۰ درصدی طلاق در این شهرستان شده است.

وی بیان کرد: به همین دلیل توسعه مراکز مددکاری و مشاوره در دستور کار بهزیستی خراسان رضوی قرار گرفته است که افتتاح این مرکز با حضور وزیر کار در همین راستا است.