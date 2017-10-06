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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۸

کوه بیل دوباره طعمه آتش شد

کوه بیل دوباره طعمه آتش شد

شیراز- ارتفاعات کوه بیل که طی یکی دو روز گذشته آتش گرفته امروز جمعه دوباره طعمه حریق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین رحیمی که مسئول یک گروه آفرود است و طی چند روز گذشته برای کمک به اطفای حریق با ماشین های آفرود در منطقه حضور دارد گفت: با وجود اینکه روز چهارشنبه با همراه تیم و نیروهای محلی موفق شده بودیم آتش این ارتفاعات را کنترل کنیم اما امروز دوباره حریق شعله کشیده است.

وی بیان کرد: اطفای این آتش با توجه به نیروهای اندکی که در منطقه حضور دارند کار سختی است.

وی بیان کرد: حریق هر لحظه گسترده تر می شود و انتظار می رود که نیروهای امدادی به کمک بیایند.

در آتش سوزی چند روز گذشته ارتفاعات کوه بیل استان فارس بسیاری از درختان کهنسال بلوط و جانوران و حیوانات در آتش سوخته بودند.

کوه بیل حد فاصل کوهمره سرخی و دشت ارژن قرار دارد.

کد مطلب 4105975

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