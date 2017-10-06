کوه بیل دوباره طعمه آتش شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین رحیمی که مسئول یک گروه آفرود است و طی چند روز گذشته برای کمک به اطفای حریق با ماشین های آفرود در منطقه حضور دارد گفت: با وجود اینکه روز چهارشنبه با همراه تیم و نیروهای محلی موفق شده بودیم آتش این ارتفاعات را کنترل کنیم اما امروز دوباره حریق شعله کشیده است.

وی بیان کرد: اطفای این آتش با توجه به نیروهای اندکی که در منطقه حضور دارند کار سختی است.

وی بیان کرد: حریق هر لحظه گسترده تر می شود و انتظار می رود که نیروهای امدادی به کمک بیایند.

در آتش سوزی چند روز گذشته ارتفاعات کوه بیل استان فارس بسیاری از درختان کهنسال بلوط و جانوران و حیوانات در آتش سوخته بودند.

کوه بیل حد فاصل کوهمره سرخی و دشت ارژن قرار دارد.